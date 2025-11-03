瑞芳九份郵局恢復週一營業 便利在地民眾金融服務

九份郵局是九份地區唯一的金融機構，之前為了配合外國觀光客的旅遊時間，將營業時間調整為每週二至週六，盼能提升服務彈性。然而，此一改動卻造成地方居民及商家不便，經地方人士反應並與立法委員廖先翔協調後，九份郵局自十月起已恢復原先的週一至週五正常營業時段，符合地方需求。

九份郵局對居民與店家來說扮演著重要的金融服務角色。恢復原有營業時間後，預期將大幅提升民眾的生活便利性，並維持地區金融服務的穩定。

立法委員廖先翔表示，郵局原為配合外國觀光客旅遊型態，將營業時間改為週二至週六，但實際上觀光客週末使用金融服務的需求不高，反而造成居民與店家週一辦理業務不便。經民意反映後，郵局決定恢復原本週一至週五的營業時間，讓服務更符合地方需求。

頌德里長林高白梅也表示，九份郵局調整營業時間後，許多長者與店家都感到不便，以前週一就能辦理業務，後來突然改到週二，居民要寄信、匯款都得多花時間跑到外地。因此共同向廖委員反映，經協調後終於在十月恢復正常營業，讓居民相當感謝。