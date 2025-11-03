旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元

台北捷運公司今天表示，下午1時18分有旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停，確認無虞後復電營運正常，並依大眾捷運法開罰1萬元。

台北捷運公司發布資訊說明，3日下午1時18分，一名旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停於月台，站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。

北捷公司強調，月台上的緊急斷電按鈕，是供維修人員使用的，外面有蓋子，無法確認這名旅客是故意或是什麼緣故，因已違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，已依法開立裁處書新台幣1萬元罰鍰。