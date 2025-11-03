聽新聞
0:00 / 0:00
旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元
台北捷運公司今天表示，下午1時18分有旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停，確認無虞後復電營運正常，並依大眾捷運法開罰1萬元。
台北捷運公司發布資訊說明，3日下午1時18分，一名旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停於月台，站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。
北捷公司強調，月台上的緊急斷電按鈕，是供維修人員使用的，外面有蓋子，無法確認這名旅客是故意或是什麼緣故，因已違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，已依法開立裁處書新台幣1萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言