殯葬量能增！業者疑進駐懷愛館周邊住宅區 殯葬處證實今年開罰2案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一殯遷移後，殯葬量能全數轉移台北懷愛館（原二殯），當地居民近日發現疑似有殯葬業這非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登記，造成地方亂象，殯葬處也證實，今年已稽查25次，發現有2業者違法營業依法開罰後已遷移。記者洪子凱／攝影

一殯遷移後，殯葬量能全數轉移台北懷愛館（原二殯），當地居民近日發現疑似有殯葬業這非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登記，造成地方亂象，議員呼籲應立即稽查開罰。在地里長也呼籲，市府應拿出魄力規畫專區，還給市民良好居住品質。殯葬處表示，今年已稽查25次，發現有2業者違法營業依法開罰後已遷移。

第一殯儀館去年4月正式停用後，殯葬處原先規畫因應量能增加，要在懷愛館周邊占地3654平方公尺的黎元停車場（前身為黎元大樓）改建禮儀大樓，讓業者進駐，但遭在地民眾強烈反對掛布條抗議只能喊卡，回到原本蓋社宅規畫，但近日卻又有民眾發現周邊疑有殯葬業者非法進駐。

記者實際直擊臥龍街周邊，確實有不少禮儀公司業者經營，也不時有車子進出，也有部分商家目前正裝潢，無法確認是否為相關產業，附近居民表示，一殯量能轉移後明顯感受到周邊人潮變多，特別是好日子的時候，車輛進出更加頻繁，有時候還會聽到樂器聲音，確實對地方產生影響。

黎元里長蘇偉彬表示，當地從8月底開始陸續有民眾反應疑似有新業者進駐，他也有和市府回報，確實也有業者違法營業被罰款，該處本身就為住宅使用，周邊學校也很多，若殯葬業者不斷增加，對長住於此居民、學童並不公平，呼籲市政府還是應拿出魄力，規畫一個專區，讓殯葬業者進駐，還給居民一個安居環境。

議員耿葳今質詢提及此事表示，接下很多民眾陳情，有房東刻意調高租金或跟許多原生意業者解約，要讓喪葬業者進駐且這些業者願意負擔違約金，甚至有些業者用其他名義開業，實質從事喪葬產業，呼籲市府應加強稽查，若有不法應立即取締。

殯葬處長張世昌說，今年共稽查該區域25次，共發現2家從新北來的殯葬業者違法開設殯葬禮儀服務業，已依法裁罰共12萬元，業者均以搬遷，該區域屬於住宅區域，除非是已認定地址可開設，其餘地址若開設只要查獲營業相關證據，就會依法裁罰6萬至30萬罰緩。

張世昌說，基本上日常稽查若發現有店面裝潢，稽查人員就會提醒房東不可讓殯葬業者開設，只要一登門營業就會開罰，後續也會持續稽查，若發現有業者違規就會立即開罰，若是以其他名目開設殯葬相關產品，如骨灰罐、棺材等也同樣違法相關規定，會移請都發局、商業處裁罰。

殯葬處 第一殯儀館 開罰

