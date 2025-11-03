殯葬業者轉移新北嘆「台北管理太嚴」 籲市府規劃殯葬專區減少衝突

台北市第一殯儀館拆遷後，周遭不少殯葬業者到二殯，引起在地聲音反對，更有議員指出，有些業者未有申請營業登記，實際卻從事殯葬服務。業者說，若販售花卉、骨灰壇並非法規的殯葬特許行業，追根究底是台北市遲遲無法規畫殯葬專區，也讓業者從北市改到新北。

殯葬業相關人士透露，由於殯葬業為特許行業，要先通過殯葬管理處的許可，才能設立公司，公司設立後也必須加入該地公會，持有公會製作的識別證才能使用懷愛館設施。

他說，因此無殯葬禮儀服務業許可的業者無法從事殯葬服務，因此第一殯儀館拆除而遷移至懷愛館周邊的殯葬禮儀服務業者，同樣需要獲得殯葬處許可方能設立或變更，而目前台北市許可營業的公司行號有307家。

他說明，因殯葬法規規定殯葬禮儀服務業者營業場所僅能做辦公室使用，不能陳列商品，而殯儀館周遭販售花籃、骨灰壇、棺木等未申請殯葬特許也未實際執行禮儀服務之業者，反而可以陳列殯葬相關商品。站在一般民眾的角度上，很難辨別或容易混淆。

傳統以來，殯葬業者多聚集在第一、第二殯儀館周邊，業者說，市府拆除第一殯儀館後所衍生的問題至今仍未獲得解決。如喪禮、告別式等集中至懷愛館後，旺日停車位嚴重不足的問題，是業者執行業務時的極大困擾。

他坦言，因殯葬業者多被歸為嫌惡設施，台北市遲遲無法規劃殯葬專區，使殯葬業者受都市計畫規定重重限制。「北市的殯葬業的管理相當嚴格。」因殯葬禮儀服務業可申請跨區備查，若遷移到外縣市再通過跨區備查後同樣可至台北市使用懷愛館設施。