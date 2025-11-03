快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

聽新聞
0:00 / 0:00

殯葬業者轉移新北嘆「台北管理太嚴」 籲市府規劃殯葬專區減少衝突

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾不滿居家附近全是設置殯葬用品區。記者洪子凱／攝影
民眾不滿居家附近全是設置殯葬用品區。記者洪子凱／攝影

北市第一殯儀館拆遷後，周遭不少殯葬業者到二殯，引起在地聲音反對，更有議員指出，有些業者未有申請營業登記，實際卻從事殯葬服務。業者說，若販售花卉、骨灰壇並非法規的殯葬特許行業，追根究底是台北市遲遲無法規畫殯葬專區，也讓業者從北市改到新北。

殯葬業相關人士透露，由於殯葬業為特許行業，要先通過殯葬管理處的許可，才能設立公司，公司設立後也必須加入該地公會，持有公會製作的識別證才能使用懷愛館設施。

他說，因此無殯葬禮儀服務業許可的業者無法從事殯葬服務，因此第一殯儀館拆除而遷移至懷愛館周邊的殯葬禮儀服務業者，同樣需要獲得殯葬處許可方能設立或變更，而目前台北市許可營業的公司行號有307家。

他說明，因殯葬法規規定殯葬禮儀服務業者營業場所僅能做辦公室使用，不能陳列商品，而殯儀館周遭販售花籃、骨灰壇、棺木等未申請殯葬特許也未實際執行禮儀服務之業者，反而可以陳列殯葬相關商品。站在一般民眾的角度上，很難辨別或容易混淆。

傳統以來，殯葬業者多聚集在第一、第二殯儀館周邊，業者說，市府拆除第一殯儀館後所衍生的問題至今仍未獲得解決。如喪禮、告別式等集中至懷愛館後，旺日停車位嚴重不足的問題，是業者執行業務時的極大困擾。

他坦言，因殯葬業者多被歸為嫌惡設施，台北市遲遲無法規劃殯葬專區，使殯葬業者受都市計畫規定重重限制。「北市的殯葬業的管理相當嚴格。」因殯葬禮儀服務業可申請跨區備查，若遷移到外縣市再通過跨區備查後同樣可至台北市使用懷愛館設施。

他說，一昧取締只是對台北市業者不公，期望市府能做好輔導或能規劃殯葬專區，以減少業者與民眾間的對立。

知情人士坦言，殯儀館周遭販售花籃、骨灰壇、棺木等未申請殯葬特許也未實際執行禮儀服務業者，反而可以陳列殯葬相關商品。記者洪子凱／攝影
知情人士坦言，殯儀館周遭販售花籃、骨灰壇、棺木等未申請殯葬特許也未實際執行禮儀服務業者，反而可以陳列殯葬相關商品。記者洪子凱／攝影

北市 第一殯儀館 服務業

延伸閱讀

新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

新北男停車疑誤踩油門暴衝 猛撞鄰居家外牆驚悚畫面曝

情侶製販水果口味咖啡包 新北公寓分裝廠藏百萬元毒品

議員指高雄演唱會多元豐富 侯友宜：看中央可否做個場館給我

相關新聞

殯葬業者轉移新北嘆「台北管理太嚴」 籲市府規劃殯葬專區減少衝突

台北市第一殯儀館拆遷後，周遭不少殯葬業者到二殯，引起在地聲音反對，更有議員指出，有些業者未有申請營業登記，實際卻從事殯葬...

新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

新北市遲遲沒有公立寵物醫院，導致相關醫療與殯葬亂戲，新北市議會民進黨團今天總直巡關心寵物醫院進度，與寵物殯葬亂象管理，侯...

殯葬量能增！業者疑進駐懷愛館周邊住宅區 殯葬處證實今年開罰2案

一殯遷移後，殯葬量能全數轉移台北懷愛館（原二殯），當地居民近日發現疑似有殯葬業這非法在住宅區開業，甚至巧立名目申請營業登...

臺北白晝之夜圓滿落幕 十年城市藝術盛典以「Hi Story」開啟文化新篇章

臺北市政府文化局主辦的《2025臺北白晝之夜》（Nuit Blanche Taipei 2025）圓滿落幕。今年白晝之夜邁入第十屆，以「Hi Story」 為主題，重新詮釋城市記憶與歷史想像。本屆以圓

蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

中央連續3年來函問翡翠水庫能否裝太陽光電板，遭質疑「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安表態「絕對不准」。不過有網友指，其實翡翠水...

議員出題明星隨堂考 侯友宜答對這日本大咖歌手引熱議

新北市議會民進黨團今天針對演唱會與體育賽事經濟質詢新北市長侯友宜，市議員翁震州秀出國際知名大咖歌手九宮格照片，詢問侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。