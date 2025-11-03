臺北白晝之夜圓滿落幕 十年城市藝術盛典以「Hi Story」開啟文化新篇章

臺北市政府文化局主辦的《2025臺北白晝之夜》（Nuit Blanche Taipei 2025）圓滿落幕。今年白晝之夜邁入第十屆，以「Hi Story」 為主題，重新詮釋城市記憶與歷史想像。本屆以圓山地區為核心場域，活動從圓山自然景觀公園、臺北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至臺北市立美術館、金車文藝中心等文化據點，以及台灣視覺藝術協會策劃「FreeS藝術入店」，匯聚超過60組藝術家，帶來超過百場展演、裝置與互動活動，並攜手臺北雙年展、臺北數位藝術節與臺北地景公共藝術計畫等精彩單元一同共襄盛舉，同時間花博園區也舉辦了動漫展、萬聖節等活動，從白晝到深夜，讓臺北在十二小時中綻放無限創造力，今年度總計湧入達50萬人次一同向歷史打招呼、與故事同行，在夜色之中開啟屬於臺北的文化篇章。

北市府文化局表示，2025 年白晝之夜以「Hi Story」為策展主軸，結合「History」與「Hi,Story」的雙重語境，回望集體記憶，邀請群眾成為「說故事的人」，以參與藝術體驗向城市歷史招手致意。藝術總監黃彥穎與表演總監鄭伊雯聯手策劃，以「時間切片、歷史迴聲、夢的蟲洞、觀看變奏、綻放場域」五大區塊構築城市藝術脈絡。以視覺裝置、劇場行動與現場表演交織成十二小時不間斷的感官旅程，帶來集體敘事的沉浸式體驗。

今年白晝之夜延續與法國在台協會的合作，邀請前巴黎白晝之夜藝術總監凱蒂·哈特Kitty Hartl擔任客座策展人，帶來亮點作品，像是Lasseindra Lanvin辣珊卓. 浪凡攜手臺灣的Desire 007育望，在臺灣首度帶來《風革線上-Scent of Fabrics》的French Voguing Ball大賽，長廊舞台變身時尚伸展台，奪目的服飾走秀選美和舞蹈炒熱現場氣氛，多元社群的自信與魅力爆表，融合表演、時尚與視覺藝術的饗宴，將多元認同與自由精神表現得淋漓盡致。

文化局指出，本屆視覺藝術作品聚焦於「歷史、地景與當代想像」，包括黃贊倫的《神轎》、石孟鑫的《門柱燈》、江忠倫與林建志的《黑夢—狛犬》、廖建忠《運轉生活的終點站》、蔡文章與賴彥均《一首歌掉在了地上》、李珮瑜《請你喝杯》、吳聯吟《迷幻山林—另存新檔》以及尹子潔《仙女圈》等多項創作。今年也特別開箱難得一見的戰備管制空間「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場「夢的蟲洞」，帶來影像、肢體、馬戲與聲音的沉浸式演出內的視覺作品與環境劇場，帶給民眾超現實的奇特體驗。藝術家姚仲涵創作的大型聲光裝置《光電獸#45－請支援收音》，民眾透過對麥克風發聲互動點亮摩天輪，聲音的大小變化，摩天輪也產生不同的聲光效果。

文化局蔡詩萍局長表示，籌辦期間經歷長時間降雨潮濕，圓山景觀公園也有場地照明及地勢起伏等現實條件，但市府團隊、策展團隊與藝術家仍設法克服困難，持續優化呈現的效果，加上各單位場館的響應，以及法國在台協會的策展交流，才能在一個晚上引爆巨大的藝術光芒，照亮我們對臺北市空間與時間的的想像。

