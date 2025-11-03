新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

新北市遲遲沒有公立寵物醫院，導致相關醫療與殯葬亂戲，新北市議會民進黨團今天總直巡關心寵物醫院進度，與寵物殯葬亂象管理，侯友宜表示目前持續規畫中，城鄉局長黃國峰表示，目前正在送審都市計畫可容許項目條文修正，保護區設置收容所已通過，但農業區開放設置收容所、寵物殯葬，中央希望相關管制管理做法要更細緻，避免易放難收，持續溝通中；侯友宜也說，寵物殯葬條例預計本月會經過市政會議通過，再送議會審議。

今天總質詢由市議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福與李倩萍聯合質詢。

張維倩指出，新北市犬貓登記已經超過36萬隻，已經是家人般的存在，但新北市沒有寵物公立醫院、公共殯葬區，希望市長能夠創造友善環境，讓新北成為毛寶貝最幸福的故鄉。

李倩萍則說，寵物醫療費用極高，主因在於定價沒有統一標準，寵物公立醫院存在必要性在於能夠替價格、品質定錨，新北原本打算在三峽設置寵物醫院，但又改到新店，目前進度與具體規畫為何？

侯友宜指出，原規畫在三峽白雞設置的寵物醫療與殯葬三合一基地，因屬非都市土地使用受限遭農業部退回，目前改在新店規畫「寵物醫療園區」，都市計畫容許使用部分已送國土署審議中。

寵物殯葬設施同樣備受關注。議員翁震州指出，目前全國僅桃園擁有合法寵物殯葬業者，新北尚無合法設施，導致價格混亂、管理不一，侯友宜表示，市府已完成自治條例草擬，最快十一月提送議會審議，將針對殯葬程序、收費透明度與業者資格建立規範。

農業局長諶錫輝說，農業部去年針對非都市土地殯葬設施興辦許可開放後，新北有15家提出申請、5家核定，這5家有1家完成水保即將土地變更編定、2家正在聯合審查、2家三芝、淡水地區業者被地方反對。

諶錫輝也說，中和動物之家現有生命園區提供樹葬、撒葬服務，未來也將整修優化。

侯友宜也說，至於寵物殯葬設施及相關管理規範，農業局預計將於本月把「寵物殯葬自治條例」送交市政會議討論後提報議會審查。

議員張維倩與邱婷蔚則關注寵物旅館、保險與消費糾紛等問題。張維倩指出，全市有300多家寵物旅館，但部分業者以美容或展演名義兼營寄宿，存在灰色地帶，呼籲加強稽查與資訊透明。侯友宜回應，將要求動保處建立公開平台，公布合法與優良業者名單，並由法制局規畫「寵物消費專責消保官」負責糾紛處理。

邱婷蔚也提到，寵物保險補助僅限於認養犬隻，欠缺誘因，建議研議擴大補助範圍。侯友宜表示，市府將與獸醫公會討論訂定公開收費基準，讓飼主就醫前心中有數，確保醫療價格透明化。