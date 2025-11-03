快訊

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市前市長柯文哲任內，出席長興淨水廠太陽光電板啟用典禮。本報資料照片
台北市前市長柯文哲任內，出席長興淨水廠太陽光電板啟用典禮。本報資料照片

中央連續3年來函問翡翠水庫能否裝太陽光電板，遭質疑「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安表態「絕對不准」。不過有網友指，其實翡翠水庫下游淨水場早就被前市長柯文哲裝滿光電板。對此，北水處回應，長興淨水場屋頂是「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。

北水處表示，所屬的長興淨水場屋頂空間，是由廠商設置的太陽光電系統屬「屋頂型設施」，太陽光電板係設置在淨水場原有屋頂上，與淨水設施水體完全無接觸，且屋頂配置集水天溝進行排水，雨水及設備廠商以清水清洗太陽能板的排水，也均透過系統收集排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施。

北水處表示，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定及落實綠能永續，北水處啟動「池頂加蓋工程」，於淨水池上方設置單斜屋頂，四周均有隔牆，並於屋頂配置集水天溝進行排水，以隔絕外部落塵，確保水質穩定。

屋頂加蓋完工後公開招租屋頂空間，是由民間廠商規劃設置「屋頂型設施」太陽能發電系統，該系統由得標廠商設置及維管，建造的太陽光電系統與淨水設施完全無接觸，且屋頂設有集水天溝，雨水經收集後導向場區雨水排放系統；而廠商清洗太陽能板作業均使用清水沖洗，未使用化學清潔劑，且排水亦均透過屋頂天溝收集後排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施。

北水處強調，處設有經環境部認證實驗室針對各淨水場及供水管網定期採樣檢驗，檢測結果均遠優於飲用水水質標準，相關水質監測結果均公開於水處官網，歡迎用戶隨時查閱，如有相關問題，可洽北水處客服專線：02-8733-5678。

翡翠水庫 蔣萬安 光電板 水質

延伸閱讀

「比蔣萬安強逾100個」張景森曝1條件賴清德一手好牌

蔣萬安扮獵魔女團Abby 網讚一模一樣也有人敲碗要8塊肌

化身Saja Boys成員！蔣萬安參加萬聖嘉年華 大小朋友嗨揪合照

化身偶像男團！參加天母萬聖節活動 蔣萬安扮Saja Boys成員

相關新聞

蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

中央連續3年來函問翡翠水庫能否裝太陽光電板，遭質疑「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安表態「絕對不准」。不過有網友指，其實翡翠水...

議員出題明星隨堂考 侯友宜答對這日本大咖歌手引熱議

新北市議會民進黨團今天針對演唱會與體育賽事經濟質詢新北市長侯友宜，市議員翁震州秀出國際知名大咖歌手九宮格照片，詢問侯友宜...

臺北白晝之夜圓滿落幕 十年城市藝術盛典以「Hi Story」開啟文化新篇章

臺北市政府文化局主辦的《2025臺北白晝之夜》（Nuit Blanche Taipei 2025）圓滿落幕。今年白晝之夜邁入第十屆，以「Hi Story」 為主題，重新詮釋城市記憶與歷史想像。本屆以圓

殯葬業者轉移新北嘆「台北管理太嚴」 籲市府規劃殯葬專區減少衝突

台北市第一殯儀館拆遷後，周遭不少殯葬業者到二殯，引起在地聲音反對，更有議員指出，有些業者未有申請營業登記，實際卻從事殯葬...

新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

新北市遲遲沒有公立寵物醫院，導致相關醫療與殯葬亂戲，新北市議會民進黨團今天總直巡關心寵物醫院進度，與寵物殯葬亂象管理，侯...

議員促成立AI資訊局 侯友宜：明年評估「朝這個方向努力」

AI科技正夯，也已是國際趨勢，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北許多AI改革，實際上只是E化，且各局處各自為政，缺乏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。