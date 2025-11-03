蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

中央連續3年來函問翡翠水庫能否裝太陽光電板，遭質疑「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安表態「絕對不准」。不過有網友指，其實翡翠水庫下游淨水場早就被前市長柯文哲裝滿光電板。對此，北水處回應，長興淨水場屋頂是「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。

北水處表示，所屬的長興淨水場屋頂空間，是由廠商設置的太陽光電系統屬「屋頂型設施」，太陽光電板係設置在淨水場原有屋頂上，與淨水設施水體完全無接觸，且屋頂配置集水天溝進行排水，雨水及設備廠商以清水清洗太陽能板的排水，也均透過系統收集排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施。

北水處表示，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定及落實綠能永續，北水處啟動「池頂加蓋工程」，於淨水池上方設置單斜屋頂，四周均有隔牆，並於屋頂配置集水天溝進行排水，以隔絕外部落塵，確保水質穩定。

屋頂加蓋完工後公開招租屋頂空間，是由民間廠商規劃設置「屋頂型設施」太陽能發電系統，該系統由得標廠商設置及維管，建造的太陽光電系統與淨水設施完全無接觸，且屋頂設有集水天溝，雨水經收集後導向場區雨水排放系統；而廠商清洗太陽能板作業均使用清水沖洗，未使用化學清潔劑，且排水亦均透過屋頂天溝收集後排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施。

北水處強調，處設有經環境部認證實驗室針對各淨水場及供水管網定期採樣檢驗，檢測結果均遠優於飲用水水質標準，相關水質監測結果均公開於水處官網，歡迎用戶隨時查閱，如有相關問題，可洽北水處客服專線：02-8733-5678。