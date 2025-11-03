快訊

議員出題明星隨堂考 侯友宜答對這日本大咖歌手引熱議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天針對演唱會與體育賽事經濟質詢新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今天針對演唱會與體育賽事經濟質詢新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天針對演唱會與體育賽事經濟質詢新北市長侯友宜，市議員翁震州秀出國際知名大咖歌手九宮格照片，詢問侯友宜認不認得這些歌手，其中侯友宜一眼認出正中間的是台灣資深藝人白冰冰，直言「中間那個我年輕就認識」，侯接下來也答對碧昂絲、泰勒絲、紅髮艾德等，甚至答對近期才剛到台灣開完演唱會的日本歌手Yuuri直言「Yuuri我認識啊！」。

不過對韓國知名歌手IU侯友宜則答不出來，侯友宜表示，「老的我比較認識啦」，不過上面我認識5到6個人。

對議員建議新北市應該比照高雄，拿出魄力邀請國際影星，來行銷新北，侯友宜說，新北歡樂耶誕城、跨年煙火秀都會請國際知名歌星，去年跨年煙火秀也找來Super junior，不只演唱會，還有相關展演都會在大巨蛋舉辦。

新北市政府補充，新北市長期為藝文表演的重要場域，每年吸引眾多國際人氣團體，如日本天團YOASOBI、日本舞團Avantgardey、知名韓團SJ子團L.S.S.、ATEEZ、IVE近年皆於新北演出。此外，新北市具國際知名度之大型活動，如河海音樂祭、歡樂耶誕城、1314跨河煙火每年亦邀請國、內外知名藝人，參與人次和經濟產值屢屢刷新紀錄。

