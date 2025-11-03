北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元

快訊

中央社／ 台北3日電

北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。

台北市衛生局發布新聞稿說明，市長蔣萬安近日出席台北市醫師公會80週年醫師節慶祝大會時，感謝醫事人員推動幼兒接種常規疫苗，並宣布自民國115年起補助台北市幼兒常規疫苗接種業務費每劑100元。

衛生局科長張惠美告訴中央社記者，這筆115年度的補助預算約編列新台幣1960萬元，預計今年底、明年初通過市議會審查後實施。

衛生局補充，公費0到6歲幼兒常規疫苗共有9種，總計需施打19劑，其中0至3歲期間需完成8種疫苗、共17劑接種，5歲至入學前應接種「麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）第2劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一）1劑」等2劑疫苗。

衛生局呼籲，疫苗接種能減少傳染病發生，降低重症及死亡的風險，家長應依「預防接種時程及紀錄表」，按時帶幼兒及滿5歲至國小入學前兒童前往接種疫苗，守護幼兒健康，施打前先與常規疫苗合約院所預約，可減少等待時間。

疫苗 衛生局 北市

