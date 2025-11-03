議員促成立AI資訊局 侯友宜：明年評估「朝這個方向努力」

AI科技正夯，也已是國際趨勢，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北許多AI改革，實際上只是E化，且各局處各自為政，缺乏統合，認為新北市應該成立「AI資訊局」，統籌新北AI政策、系統整合及資料安全，才能真正替公務人員減壓，也讓民眾使用更便利。新北市長侯友宜回應，明年評估完後會向議會報告，並承諾「會朝這個方向努力走」。

今天總質詢由張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福與李倩萍聯合質詢。

新北市議員李倩萍今天在此議題質詢一開始，先播放AI生成的侯友宜聲音檔，侯友宜聽到就說「這是詐騙」。

李倩萍說，近來AI技術廣泛應用於詐騙，從語音合成、假影音到偽造身分影片，連民代難辨真假，服務處也接獲許多民眾陳情，尤其長者最容易受害，常有假冒家人聲音的綁架詐騙或假投資群組誘騙案例，目前各單位防詐宣導偏重於一般詐騙，對聲音詐騙、AI影音詐騙宣導不足，要求市府加強針對長者社區的宣導工作。

侯友宜表示，長輩對影音辨識能力較弱，確實容易遭詐騙集團利用，警察局都有主動巡查網路違法廣告與假藥銷售，這是全台灣都面臨的問題，需中央、地方共同合作。

李倩萍也說，市府各局處在製作行銷圖像或宣導素材時使用AI的比例愈來愈多，須注意智慧財產權風險。侯友宜表示，市府都有相關規範，且用AI與相關軟體、網站來源都須符合規範。

研考會主委林豐裕指出，新北市在9月30日根據中央AI新十大建設規範，施行AI作業指引，年底也將引進AI成為詐騙鑑定系統，與國際標準接軌；另針對數位落差部分，也有針對長者、弱勢族群開課。

議員翁震州、張維倩則說，目前許多局處名義上導入AI，但實際仍停留在電子化或資料登錄階段，其實只是「E化」，真正的AI應能協助生成會議紀錄、公文格式化或客服問答，有導入與演算。

侯友宜表示，新北市已導入AI生成會議紀錄及行政減量作業，各局處也正進行流程改造與AI助理導入，讓公務員專業的時間回到專業工作。

張維倩也說，小型單位如客家局、主計處加班時數居高不下，顯示AI資源分配不均，應讓所有局處共享AI工具，降低基層人力負擔，應該成立AI資訊局統籌全市AI應用與資料管理，建立統一資料庫與跨局處平台，確保系統互通、避免資源浪費。

林豐裕指出，先前有討論過是組織編制，目前六都有三種模式，如單獨成立資訊局的台北、台中，或是研考會跟資訊中心合併的桃園、高雄，或是現在一級機關跟二級機關的新北，會持續研究。

侯友宜說，明年評估完後會向議會報告，會朝這個方向努力走。