議員指高雄演唱會多元豐富 侯友宜：看中央可否做個場館給我

新北市議會民進黨團總質詢，今天關注演唱會與體育經濟，民進黨議員也提到，高雄場館多元，從超大型到中小型都有，新北場館缺乏規畫，如何打造新北的「主場」。

侯友宜回應直言，從高雄國家體育場、高雄流行音樂中心都是中央蓋的，新北討一個「原住民博物館」，本來都已核定，又送給高雄，「新北一個都沒有，哪有這樣的道理！」，市府會持續整合場館資源，發展屬於新北的城市舞台與觀光亮點，也呼籲中央「看可不可以做一個（場館）給我」。

今天總質詢由張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福與李倩萍聯合質詢。

彭一書指出，高雄超大型容納4萬人的高雄國家體育場，還有1.5萬人的高雄巨蛋，還有中型千人等級的高雄流行音樂中心，從世界級演唱會、體育盛典，到小型音樂季、獨立音樂都能使用。

彭一書指出，新北市應該積極打造能夠承辦大型演唱會與國際活動的「主場」，吸引更多藝文團體與觀光人潮。

「高雄國家體育館是中央給的、流行音樂中心也是中央給的」侯友宜直言，我們跟中央討個原住民族博物館，最後也送給高雄，以前中央說要在新北蓋國家歌劇院，國家電影文化中心第二期到現在都沒有下文，這些內容每個會期大家都在問為什麼，困難在於「中央不給我們」，他也呼籲議員「不要只問我，要幫我一起去問中央」、「看可不可以做一個給我」。

侯友宜表示，市府積極規畫活動，新北大都會公園可容納10萬人，板二體育場未來可辦2萬人活動，五股展覽館也能用，我們不是不能辦。

彭一書也提到新北大巨蛋選址，應設於交通便利、人口集中的地點，希望能留在樹林；侯友宜說，確實有很多人有這樣的想法，機五優勢在腹地達20公頃，交通四通八達，鄰近台鐵、捷運土城樹林線等，可銜接桃園、板橋、新莊、樹林等人口密集區，也能與商業區整合。

侯友宜強調，他不敢說現在要選哪一塊，目前要請細部計畫團隊評估清楚，但他可以保證，新北後來蓋的一定比別人好，台北大巨蛋是20年前的規格，我們要蓋的是30年後的新一代巨蛋，觀光串聯更完整。

侯指出，新北已陸續建立屬於自己的城市舞台，像新北歡樂耶誕城、河海音樂季就是我們的代表，下次淡江大橋完工也能辦活動，「新北真的太美了」。

【中央社／新北3日電】

新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張維倩、陳永福、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭一書與翁震州等人進行聯合質詢，相較高雄市演唱會經濟，質疑新北城市行銷不足，難建立城市觀光文化品牌。

侯友宜表示，未來興建大巨蛋可容納5萬人，板二BOT案也能容納約2萬人，未來都能提供展演活動使用，目前將就樹林機五、淡海二期等地進行細部評估，就腹地大小及交通等條件進行比較。

李余典質疑八里的八仙樂園廣大，原址自2015年塵爆事件後封閉迄今，行經時有如鬼域般黑暗，為何大巨蛋選址不能列入評估，它在淡江大橋通車後可連接機場、海港及淡水區等地，具有很多優勢。

侯友宜表示，八仙樂園是私有，土地主要是農業區，腹地也不大，但業者應面對問題，空置不能解決問題，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，因此，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，希望創造雙贏，帶動地方發展。

城鄉局長黃國峰表示，八仙樂園土地鄰近海邊，有許多保育土地，因此，在土地使用上多屬農業區，其上位計畫是國土計畫，因此，土地使用上必須先變更國土計畫後才能進行都市計畫流程。