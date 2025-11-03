快訊

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

聽新聞
0:00 / 0:00

桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地創佳績 學員李建曄世界西服大賽中奪金

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
李建曄（中）在「第40世界洋服同業聯盟大會」國際比賽中以精湛的手工縫製技術榮獲金牌。圖／動力發展署桃竹苗分署提供
李建曄（中）在「第40世界洋服同業聯盟大會」國際比賽中以精湛的手工縫製技術榮獲金牌。圖／動力發展署桃竹苗分署提供

勞動力發展署桃竹苗分署學員李建曄，參加「世界洋服同業聯盟大會」競賽，在30個國家的選手中脫穎而出，榮獲西服扣眼縫製技術「金手指」項目金牌；此項殊榮不僅對李建曄精湛手藝的肯定，也展現「衣啟飛翔創客基地」在專業培訓與就業輔導上的卓越成果。

動力發展署桃竹苗分署指出，「衣啟飛翔創客基地」是全國唯一以服裝設計為特色的基地，每年廣邀服裝各界專家辦理各項服裝培訓課程，幫助學員學習產業技術。原本擔任門市人員的李建曄，因懷抱著成為西裝師傅的夢想，2022年報名參加「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服工作營」西服製作課程，跟著老師陳和平系統性的學習西服製作流程與技術，結訓後，在基地的媒合下進入「格蘭訂製西服」工作，成功轉職進入夢想職場。

為了證明自己，李建曄在工作一年後，決定挑戰今年在韓國釜山舉行的第40屆「世界洋服同業聯盟大會」競賽；他參賽的「金手指」項目，主要考驗手工縫製西裝領片上的米蘭眼（手工扣眼），這項技術不僅要求精準開洞，還需進行細緻的手工加工，並呈現出立體飽滿的造型，製作過程講究，既耗時又極為考驗耐心與技巧。

動力發展署桃竹苗分署說，為了備賽，李建曄從半年前便利用下班及假日的空檔時間反覆練習，由於高壓訓練一度產生自我懷疑，差點放棄比賽，在創客基地的加油打氣及師傅陳和平老師的鼓勵和一句「重覆為成功之母」讓他重新振作，最終勇奪金牌。他說，這份榮耀不僅是對他努力的肯定，也要獻給「衣啟飛翔創客基地」，讓他有機會轉職並獲得世界級的認可，未來能在服裝產業中走得更穩、更遠。

老師陳和平（左）指導學員李建曄（右）手工扣眼的縫製細節。圖／動力發展署桃竹苗分署提供
老師陳和平（左）指導學員李建曄（右）手工扣眼的縫製細節。圖／動力發展署桃竹苗分署提供
李建曄苦練400顆米蘭眼，在世界西服大賽中奪金。圖／動力發展署桃竹苗分署提供
李建曄苦練400顆米蘭眼，在世界西服大賽中奪金。圖／動力發展署桃竹苗分署提供

服裝 成功

延伸閱讀

樂天威能帝無所不能 絕對值得拿到一張頂薪合約

中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力

樂天桃猿封王遊行千人夾道歡迎 林立：感謝球迷相挺

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

相關新聞

議員指高雄演唱會多元豐富 侯友宜：看中央可否做個場館給我

新北市議會民進黨團總質詢，今天關注演唱會與體育經濟，民進黨議員也提到，高雄場館多元，從超大型到中小型都有，新北場館缺乏規...

南環段Y2A站為期17個月動工 捷運局：這幾處要改道

行經台北市文山區、新北市新店區的捷運南環段路線近期展開施工，其中，Y2A站位在木新路一段與木柵路三段交叉口西側的道路與文...

桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地創佳績 學員李建曄世界西服大賽中奪金

勞動力發展署桃竹苗分署學員李建曄，參加「世界洋服同業聯盟大會」競賽，在30個國家的選手中脫穎而出，榮獲西服扣眼縫製技術「...

高雄演場會經濟成功 侯友宜：新北有自己特色

高雄市近年藉由BLACKPINK、藍寶石歌廳秀等大型演唱會與國際賽事，成功帶動觀光熱潮與商機。新北市議會民進黨團今天總質...

新北五股後巷27戶「合力拆違」助汙水接管 擺脫抽水肥噩夢

新北五股區工商路87號一帶4條後巷汙水接管，因後巷地界彎曲不規則，且違建充斥，導致汙水接管困難重重，靠住戶及政府共同努力...

走訪上新莊公園串連城市綠意 吸引白鼻心出沒

新莊為新北人口第2多的行政區，僅次於板橋區，其中上新莊除了浪漫的新月橋、歷史悠久的新莊廟街、親近水生生態的中港大排外，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。