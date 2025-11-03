桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地創佳績 學員李建曄世界西服大賽中奪金

勞動力發展署桃竹苗分署學員李建曄，參加「世界洋服同業聯盟大會」競賽，在30個國家的選手中脫穎而出，榮獲西服扣眼縫製技術「金手指」項目金牌；此項殊榮不僅對李建曄精湛手藝的肯定，也展現「衣啟飛翔創客基地」在專業培訓與就業輔導上的卓越成果。

動力發展署桃竹苗分署指出，「衣啟飛翔創客基地」是全國唯一以服裝設計為特色的基地，每年廣邀服裝各界專家辦理各項服裝培訓課程，幫助學員學習產業技術。原本擔任門市人員的李建曄，因懷抱著成為西裝師傅的夢想，2022年報名參加「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服工作營」西服製作課程，跟著老師陳和平系統性的學習西服製作流程與技術，結訓後，在基地的媒合下進入「格蘭訂製西服」工作，成功轉職進入夢想職場。

為了證明自己，李建曄在工作一年後，決定挑戰今年在韓國釜山舉行的第40屆「世界洋服同業聯盟大會」競賽；他參賽的「金手指」項目，主要考驗手工縫製西裝領片上的米蘭眼（手工扣眼），這項技術不僅要求精準開洞，還需進行細緻的手工加工，並呈現出立體飽滿的造型，製作過程講究，既耗時又極為考驗耐心與技巧。