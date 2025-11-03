高雄演場會經濟成功 侯友宜：新北有自己特色

高雄市近年藉由BLACKPINK、藍寶石歌廳秀等大型演唱會與國際賽事，成功帶動觀光熱潮與商機。新北市議會民進黨團今天總質詢，關切新北演唱會與體育經濟。新北市長侯友宜回應，新北市今年至8月觀光人次達到7700萬7943人次縣市是全台最多，新北擁有多元文化、宗教活動與自然景觀等優勢，「新北有自己的特色，絕對不會輸。」

今天總質詢由張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福雨李倩萍聯合質詢。

翁震州指出，演唱會與國際體育賽事的經濟效益不只是人潮，更能吸引原本不會來台灣，或不熟悉新北的觀光客，高雄近年的演唱會經濟，2023年舉辦130多場，創造45億經濟產值，吸引139萬人次，去年157場，今年到現在已經有90幾場。

翁震州也說，日前舉辦的BLACKPINK演唱會，吸引超過百萬人次，創造3億多元元觀光產值，與城市地標有關的燈光秀，讓很多沒聽過高雄的國際友人看見。

翁震州說，希望新北市能夠透過更多文化、藝文、體育賽事，吸引更多人潮來新北觀光，並留下來住宿、消費。

翁震州也提到自己先前去新加坡參訪，他們舉辦F1賽事，整個城市都都有相關元素，是整個城市總動員、。

侯友宜強調，演唱會與運動賽事固然是觀光亮點，但新北的文化能量與地理條件更能支撐長期發展，新北有歡樂耶誕城，去年吸引770萬人次造訪，今年也將與國際IP line合作，也有河海音樂季等活動。

另還有中角灣衝浪基地、龍洞浮潛區、八里水上運動中心等特色景點，文化與運動都是經濟力的一環，新北沿海線長、地形豐富，我們善用自然條件與文化底蘊，把觀光與經濟結合起來。

侯友宜也說，宗教文化活動也是觀光推手，昨天白沙屯媽祖進香合作活動連續3天人潮爆滿，不只新北市民，也吸引許多國際信眾與觀光客，從宗教文化、音樂節、到運動觀光，每個地方都有自己的特色，新北也有自己的方向，不需要模仿別人。

議員邱婷蔚則以自身追星人的經驗指出，高雄演唱會不僅門票熱銷，還帶動飯店與美食消費，去看演唱會不可能不吃不住，新北每年雖吸引7000萬人次觀光，但應思考如何讓人留下來住宿消費，而非只是「沾醬油」。

她認為，她建議市府加強活動周邊配套、住宿規畫與城市行銷，才能把觀光效益留在地方。

侯友宜說，新北近年舉辦的河海音樂季已有明顯成果，去年吸引超過70萬人次，創造7億多元的觀光效益新北活動的吸引力不輸大型演唱會，周邊飯店也是滿滿的。

侯友宜說，不管是年輕族群喜歡的音樂節，或長輩懷舊的民歌五十，老的要顧，小的要帶動風潮，才能讓整體經濟活絡。

侯友宜也說，新北歡樂耶誕城與跨年煙火秀每年也都有邀請國內外知名藝人登台，去年更有韓國團體Super junior演出，未來大巨蛋完工後，將作為國際展演與運動賽事的重要場館，我們一定會邀請更多國際巨星、體育賽事進駐。

對於F1賽事，侯友宜也透露，新北曾經有討論在縣民大道作為賽事場地，不過經過評估不可行，未來也許在淡海新市鎮，能夠把賽道標準化做好，還是有機會。