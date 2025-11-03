快訊

新北五股後巷27戶「合力拆違」助汙水接管 擺脫抽水肥噩夢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工程人員在後巷埋設汙水管後，進行管線坡度查驗，確保水流順暢。圖／新北市水利局提供
工程人員在後巷埋設汙水管後，進行管線坡度查驗，確保水流順暢。圖／新北市水利局提供

新北五股區工商路87號一帶4條後巷汙水接管，因後巷地界彎曲不規則，且違建充斥，導致汙水接管困難重重，靠住戶及政府共同努力下，歷經10個月，1樓住戶順利沿地界自拆違建完成汙水接管，改善27戶後巷髒亂臭味問題，告別抽水肥難題。

新北水利局長宋德仁說，汙水接管工程中，最麻煩的就是說服住戶拆除後巷的違章建築，且這筆費用必須由住戶自行負擔，是最艱鉅的挑戰，不只要住戶花錢花時間，還會影響到日常生活，加上都市土地很寶貴，每個人都希望少拆一點，但根據規定，每戶必須從土地界線往內退縮75公分，以騰出足夠的空間，才能確保汙水管線可順利施工。

宋德仁指出，該處後巷地界曲折蜿蜒，不是直線，加上違建阻擋，地政事務所無法鑑界，需要靠著住戶先行拆除部分違建，提供測量儀器可通視的範圍，才能確認每個轉折點的地界位置，再由住戶依地界線進行違建退縮，這個過程非常耗時，但住戶為了汙水接管權益，願意配合這繁瑣的作業，經過15次現勘協調，耗時10個月，順利完成違建退縮作業，將汙水成功接入下水道系統，解決後巷髒亂惡臭問題。

該後巷住戶林姓男子表示，住家後巷長期違建彎折崎嶇，竟然有重見光明、可以行走的一天。當初聽到地界無法確認，以為汙水沒辦法接了，還好大家都不放棄，願意盡力來配合政府施工，現在汙水接管後，後巷變得乾乾淨淨，抽水肥的問題也徹底解決，甚至可以從後巷去串門子，整個生活環境都改善很多。

後巷汙水接管完成後，環境變乾淨，也能提供住戶行走。圖／新北市水利局提供
後巷汙水接管完成後，環境變乾淨，也能提供住戶行走。圖／新北市水利局提供

住戶 違建 德仁

