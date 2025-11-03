走訪上新莊公園串連城市綠意 吸引白鼻心出沒

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北新莊體育園區日前有民眾目擊可愛的白鼻心趴在樹上，圖／林品萱提供
新北新莊體育園區日前有民眾目擊可愛的白鼻心趴在樹上，圖／林品萱提供

新莊為新北人口第2多的行政區，僅次於板橋區，其中上新莊除了浪漫的新月橋、歷史悠久的新莊廟街、親近水生生態的中港大排外，還有多座特色共融公園，新北市景觀處在當地推薦4處在地極具特色的公園，提供市民休憩、運動與接觸自然的好去處。

頭前運動公園遊戲場以漫步森林冒險島為主題，有樹梢觀察站、螺旋步道及磨石子溜滑梯，旁邊的原木探險區增添挑戰感，還有大彈跳床、天梯體能組，及各式高低單槓，讓青少年朋友都來好好鍛練一下肌肉，公園有了無障礙坡道，行動不便的小朋友也不會錯過好玩的大沙坑。

此外，越過中港大排來到黃城公園，這裡有火箭造型的高塔溜滑梯，一旁的旋轉盤、翹翹板與搖搖馬，在這裡不同年齡的小孩都能找到適合自己的遊具，園內還有水車生態池，等你來探索。再往南走來到中港公園，有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感、專注力，手腳並用的遊具讓孩子們玩得不亦樂乎。

來到新莊體育園區，當地不但有4座以球類及田徑運動為主題的特色遊戲場，日前還有民眾目擊白鼻心（俗稱果子狸），悠哉地趴在樹幹上與市民共享這座城市。白鼻心近年來已在城市中建立族群，是城市與自然共榮發展的結果，提醒市民勿餵食或逗弄白鼻心，以免驚擾牠們或發生誤傷情況，與野生動物保持距離，共享自然空間。

新北市景觀處長林俊德表示，新北改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座，希望讓每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，展現人與自然共存的美好可能。

新北新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題，被視為城市中的綠洲，也是孩子們的遊戲場。圖／新北景觀處提供
新北新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題，被視為城市中的綠洲，也是孩子們的遊戲場。圖／新北景觀處提供
新北新莊區中港公園有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感及專注力。圖／新北景觀處提供
新北新莊區中港公園有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感及專注力。圖／新北景觀處提供
新莊區黃城公園火箭造型的高塔溜滑梯。圖／新北景觀處提供
新莊區黃城公園火箭造型的高塔溜滑梯。圖／新北景觀處提供

