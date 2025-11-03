快訊

南環段Y2A站為期17個月動工 捷運局：這幾處要改道

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
行經台北市文山區、新北市新店區的捷運南環段路線近期展開施工，其中，Y2A站位在木新路一段與木柵路三段交叉口西側的道路與文山公園下方，將從11月18日至2027年3月31日展開為期17個月施工，捷運局提醒，木柵路一、二、三段建議改道。

由文湖線動物園站起，行經北市文山區、新北市新店區，與環狀線第一階段之大坪林站銜接，並可轉乘新店線。其中，Y2A則是木新路一段與木柵路三段交叉口西側的道路與文山公園下方。

捷運局說，為辦理捷運環狀線南環段Y2A站施工，將於木柵路3段的木柵國小至萬壽橋，以及木新路1段的開元街口至木柵路3段口，進行為期17個月的交維施工，預計今年11月8日至2027年3月31日，進行Y2A車站施工作業，該階段施工完成後，將再進行下一階段交維改道。

捷運局說，木新路1段的開元街口至木柵路三段口，會縮減車道，由雙向各2個車道變為北向1個車道（往動物園方向），以及南向2個車道（往新店方向），工區採施工圍籬區隔工區、車道及人行道。施工期間請用路人配合改道通行，遵循導引標誌及現場指揮人員指示減速慢行。

捷運局說，木柵路一、二、三段將陸續施工，建議用路人避開施工路段，以免造成壅塞。區域性車流可以多使用木新路、新光路、興隆路、萬芳路。

跨區域車流的中和、板橋往返經文山，則可利用台64線轉羅斯福路、景隆街，再接興隆路，或轉中正路、中興路2段，接寶橋路、木新路、新光路，也可直接走國道3號前往目的地。

另外，新店往返經文山的車流，則可利用國道3號，或經寶橋路接木新路（經道南橋）轉新光路前往目的地。

