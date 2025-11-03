新北醫療公益獎表揚 烏來衛生所主任為患者學泰雅語

新北市衛生局辦「醫療公益獎」昨頒獎，表揚3家永續醫院，及25名在醫療照護、防疫及社區服務表現卓越的醫師與醫事人員。得獎者、烏來衛生所主任温傑說，剛到烏來服務不熟悉泰雅語，曾因發音錯誤鬧誤會，讓他深刻體會「語言是信任的橋梁」，此後他努力學習族語，「能用患者聽得懂的語言，距離就縮短了。」

新北市長侯友宜出席頒獎典禮談到，醫療不僅是服務，更是責任與承諾，新北人口逾404萬、病床數全國倒數第二，醫療人員扛沉重壓力，卻始終堅守崗位，精神讓人打從心底感謝，「你們的愛與專業，就是新北最溫暖力量。」

此屆獲獎者中，烏來衛生所主任温傑以推動「文化安全醫療」理念獲肯定，温傑說，原鄉醫療核心在於尊重族人文化與語言，「在文化被理解的基礎上，醫療才會被接受。」他設計「我的健康餐盤」，採烏來在地食材如地瓜與野菜，以族人熟悉的馬告調味，讓健康飲食更貼近生活。

臨床心理師江垂南投入心理衛生工作逾30年，長期深耕社區與弱勢家庭，見證台灣心理健康體系發展。他說，早期心理師多處理家庭暴力與創傷個案，如今心理健康服務深入學校與社區，求助案件也增多，代表社會對心理健康更重視，「心理健康不是奢侈品，而是社會安全的基石。」

衛生局長陳潤秋說，新北近年推動永續醫院理念，鼓勵醫療機構導入減碳節能、智慧管理與友善職場設計，此屆醫療公益獎共72件提名，經三階段審查，25名醫事人員、3家醫院脫穎而出。