北市民代建議 國中導師減課減壓 教局：需通盤評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流。示意圖。圖／聯合報系資料照片
全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流。示意圖。圖／聯合報系資料照片

為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議北市府減少國中導師基本授課時數2節，並於明年以追加預算或二備金因應。教育局表示，事涉經費、師資與教學品質等，要通盤評估。

北市議員吳世正調閱數據發現，北市國中導師的授課節數為六都最高，其中國文導師每周授課12節，其他科目導師14節，但新北今年已開始推動導師減課；桃園、台中及台南導師授課調查，國文導師11節、其他13節，其中桃園若編制達31至33人，導師可再減1節；高雄導師國文科授課12節、其他科13節；基隆不分科導師授課均12節。

吳世正說，學校導師承受龐大壓力，除教學，還須負責班級經營、學生輔導、親師溝通、行政庶務及突發事件處理等。依北市教育局去年經費，每位導師減少2節授課，總經費要9000萬元，以北市6萬4千多名國中生，每年對每一名學生增加投資1389元，就可以讓導師有更充分時間照顧學生。

北市教育局允評估，也強調113年起，提高敬師獎勵金至2000元為全國最高，推出多項教師支持方案，如建置教師專業發展空間2.0、擴大敬師月優惠項目、提供交通補助費、員工健康檢查補助等。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，老師授課壓力大，導致師資不足，缺最多是代理老師，減少兩節授課對減緩師資流失略有幫助，但誘因有限。北市物價高，提高獎金誘因才是實際作為，另給代理老師租金補貼，才能提高到北市服務意願。

