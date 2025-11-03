北市府缺額逾1成 議員提首都加給留人

北市府機關法定員額7萬6千多人，目前缺額8300多人，缺員率逾1成。工務局長黃一平說，中央日前核定二級機關8職等科長可往上調，明年有機會到9職等，與一級機關科長相同，薪資將增加。議員指，新版財劃法增加統籌款，工作量隨之成長，應祭出公務員首都加給留住人才。

公務員缺「公」嚴重，尤其是具執照技師人才。北市府統計，近年公務員整體缺額率10至11%，工務單位缺額高於平均值。工務局統計，截至今年9月，工務局缺額約450人，比率12.32%。黃一平觀察，近年營造業行情好，具技師身分者薪水高；加上許多建築相關規定與制度，讓專業人才在民間工作機會增多。

議員苗博雅指出，北市府缺「公」常態化，民間搶人，同樣職級、職位，有些人認為北市工作繁重，寧可到外縣市當公務員，加上新財劃法北市拿到更多統籌分配款，工程量勢必增多，公務員會更辛苦，加上缺人導致工作量增加、職務長期代理的惡性循環，是市府必須解決的難題。

議員李傅中武說，工程單位技術人才外流情況嚴重，外部職場月薪動輒10萬元，年薪15至16個月、近200萬元，比公務員薪資優渥，唯一解法是發「首都加給」，讓公務員有榮譽感，凸顯與其他縣市不同。

除工程單位人力吃緊，議員張斯綱也發現，北市近年消費爭議申訴案占全國總量約四分之一，消保官人力編制僅6人，若有人離職、調職出現空窗期，壓力更大。法務局表示，為確保服務不中斷，已彈性運用現有人力並雇用代理人員，持續檢討與簡化業務流程。

面對人力荒困境，黃一平說，中央已核定讓二級機關原本8職等科長，可以往上調至9職等，今年起也實施留任獎金，其他福利包括彈性上班、友善育兒等，會持續精進增加誘因。