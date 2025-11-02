白沙屯媽祖贊境新北 警：出動近千人維安完成任務

快訊

中央社／ 新北2日電

白沙屯拱天宮媽祖於10月31日至11月2日進行「贊境祈安賜福」活動，吸引眾多民眾參與，新北市警察局表示，3天共出動警員、義交近千人，以確實做好交通秩序及治安維護。

市警局今天發布新聞稿指出，白沙屯拱天宮媽祖在台灣的宗教信仰素負盛名，每次至各地祈安賜福遶境贊境都是萬人空巷、萬頭鑽動，對當地交通與治安維護都是一大挑戰。

警方表示，媽祖贊境新北土城、中和、板橋等地區，警局長方仰寧召開跨局處協調會議並成立聯合指揮所，邀請消防局、環保局、區公所等相關單位進駐，以團隊合作跨區整合的力量來完成這個艱鉅的任務。

警局表示，3天共出動警力778人、義交173人，勤務為能機動調度、彈性應變，還特別動用空拍機即時掌控人潮，隨時依照交通狀況即時通報公車改道與道路封閉管制，必要時彈性規劃行人徒步區，有效避免發生推擠踩踏意外，深獲好評。

媽祖 白沙屯

