粉紅超跑板橋贊境祈福…七旬婦鑽轎底跌倒掛彩 警疏散人潮避踩踏

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
這名70多歲郭姓老婦鑽轎底時疑遭推擠跌倒。記者黃子騰／翻攝
白沙屯媽祖贊境祈福活動今天最後一天，下午白沙屯媽祖自四維公園起駕沿四維路137巷前進，過程中70多歲郭姓婦人排隊鑽轎底時疑不慎遭推擠跌倒，臉部受到擦挫傷。轄區海山警員立即上前協助，經包紮後並無大礙。

白沙屯媽祖自昨天起連續2天在新北市板橋區進行贊境祈福活動，昨天下午2時許熱鬧起駕後，由板橋慈惠宮於華德公園接駕，隊伍沿途巡行板橋區公所、新北市警察局、妙雲宮、接雲寺及重慶路一帶。昨天下午5時許媽祖鑾駕停駕在新北市警察局，局長方仰寧也率領同仁恭敬參拜，祈求新北治安平穩、交通順暢、民眾安居樂業。

白沙屯媽祖今天持續在板橋進行贊境祈福活動，為維護活動秩序與交通動線，轄區海山、板橋分局出動逾百名警力，維護周邊交通秩序，確保信眾安全與活動順利進行。下午2時許媽祖鑾駕行進至板橋區四維路時，1名70多歲郭姓婦人排隊鑽轎底時因現場人潮眾多，疑不慎遭推擠跌倒導致臉部受到擦挫傷。

經民眾告知現場執勤警員後，警員立即疏散一旁人潮避免發生踩踏事故，並將郭婦引導至空曠處，隨後通知救護人員協助檢傷及包紮，所幸並無大礙。

海山分局長林國民提醒，活動預估將持續到晚間6時許，因參與人潮眾多，呼籲民眾應配合現場警員指揮，遵守現場動線與秩序管制。提醒民眾可留意主辦單位與警方即時交通公告與改道資訊，以利順利參與宗教盛會。

白沙屯媽祖 警察

