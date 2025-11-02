12公尺「水豚君」碧潭首亮相

照片取自新北市政府

「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展1日晚間在碧潭風景特定區東岸廣場登場，即日起至12月28日，連續展出58天。

新北市長侯友宜表示，這次特別與日本人氣 IP 「水豚君」合作，希望藉由兼具文化、觀光與療癒效果的水岸活動，讓市民朋友能夠共享最美水岸時刻，把幸福感帶回家。

侯友宜市長指出，本次活動是水豚君首度在臺灣以高達12公尺水上地景裝置亮相，在新北最具代表性的碧潭水岸地景，歡迎大家一同共享專屬於新北的期間限定景觀。本次活動不僅有水豚君，包括他的好朋友們「水豚仔」、「駱馬君」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」等角色也分布在碧潭東岸廣場，還有週末限定的「水豚君快閃店」，營造世代同樂的歡樂氛圍。

觀旅局說明，「呆在碧潭の水豚君」展期將持續至12月28日，12月加碼推出聖誕節期間社群任務、消費滿額好禮以及「水豚君偶裝見面會」等系列活動。此外，新北市府也規劃新北療癒之旅，民眾白天可以到瑞芳深澳漁港欣賞水豚君岩天然景觀，傍晚回到碧潭欣賞水豚君裝置，感受新北生活魅力。

