台北白晝之夜落幕 文化局：共50萬人次參與

中央社／ 台北2日電

台北白晝之夜十週年落幕，台北市文化局今天說，這次活動以圓山歷史場域作為新起點，象徵台北文化記憶與創意能量的再生與延續，共湧入50萬人次參與，已成台北藝術盛會之一。

文化局透過新聞稿表示，2025台北白晝之夜（NuitBlanche Taipei 2025）於1日下午2時至今天凌晨2時於圓山地區舉行，活動邁入第十屆，以「Hi Story」 為主題，邀請群眾成為「說故事的人」，重新詮釋城市記憶與歷史想像，共計湧入50萬人次。

這次活動以圓山地區為核心場域，文化局說，活動從圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至台北市立美術館、金車文藝中心等文化據點。

同時，台灣視覺藝術協會策劃「FreeS藝術入店」，匯聚超過60組藝術家，帶來超過百場展演、裝置與互動活動，並攜手台北雙年展、台北數位藝術節與台北地景公共藝術計畫等精彩單元。

文化局提到，花博園區舉辦動漫展、萬聖節等活動，從白晝到深夜，讓台北在12小時中綻放無限創造力，眾人一同向歷史打招呼、與故事同行，在夜色之中開啟屬於台北的文化篇章。

另外，今年白晝之夜延續與法國在台協會合作，邀請前巴黎白晝之夜藝術總監哈特爾（Kitty Hartl）擔任客座策展人，帶來亮點作品；本屆視覺藝術作品則聚焦於「歷史、地景與當代想像」，展出多項創作。

文化局表示，今年特別開箱難得一見的戰備管制空間「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場「夢的蟲洞」，帶來影像、肢體、馬戲與聲音的沉浸式演出內的視覺作品與環境劇場，帶給民眾超現實的奇特體驗。

文化局長蔡詩萍表示，籌辦期間經歷長時間降雨潮濕，圓山景觀公園也有場地照明及地勢起伏等現實條件，但市府團隊、策展團隊與藝術家仍設法克服困難，加上各單位場館的響應，和法國在台協會的策展交流，才能在一個晚上引爆巨大的藝術光芒，照亮大家對台北市空間與時間的想像。

