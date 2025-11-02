新店錦秀、碧瑤社區首批住戶返家 居民仍憂擋土牆安全

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆因大雨於10月25日坍塌，造成49戶117人緊急撤離。經市府搶修與安全評估後，昨日確認邊坡狀況穩定，今上午開放錦秀路49巷、57巷共20戶、約50人先行返家，返家住戶多數仍不放心。

撤離期間，多數住戶暫時安置於新店雙城市民活動中心或依親他處。今早返家的居民雖鬆一口氣，但仍舊擔心。錦秀路49巷一名女性住戶表示，即使目前房屋結構安全無虞，仍擔心旁邊的擋土牆狀況，「現在只是把行李搬回來，之後可能還會評估是否要另尋住處。」她希望市府能儘快說明擋土牆修復與後續監測計畫，「再好的擋土牆都有使用年限，我們只想知道現在住在這裡是不是安全的。」

同巷傅小姐則說，昨晚剛從活動中心回家，「那邊真的太不方便，整個生活作息都亂掉了。」但對安全仍存疑慮，「市府說沒問題我們就先回來，可是今天又下雨，心裡還是忐忑。」她也提到，目前後續事宜已全權交由管委會與里長協調處理，住戶們都願意全力配合。傅小姐表示，這段時間里長和管委會真的很辛苦，很感謝他們的辛勞。

新北市工務局長馮兆麟表示，現場坍方區域經專業評估後，確認坍體趨於穩定，監測儀器數值正常，今日開放首批住戶返家。後續復原工程將在崩塌土方搭設排樁並搭配地錨穩固坡腳，同時進行噴漿加固作業，以強化整體邊坡安全。馮兆麟強調，工務局已委請結構技師逐戶鑑定屋況，確保住戶可安心返回，