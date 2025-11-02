快訊

普發入帳倒數 新北運動中心「買千送千、買萬送萬」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
普發現金怎麼花最有感？新北市體育局推出「普發萬元買健康」活動，結合16座國民運動中心，自11月12日至12月31日聯手推出「買千送千、買萬送萬」限時優惠，鼓勵市民把普發萬元投資在自己的健康。

體育局表示，活動期間只要在新北市任一國民運動中心消費滿1000元運動服務品項，即可獲得價值1000元的運動抵用券，每館限量1000份、送完為止。抵用券未來在各館消費時可折抵使用，滿1000元折100元、滿2000元折200元，以此類推，讓運動越多越划算。即使目前整修中的淡水、三重、泰山運動中心，於115年重新開放後同樣可使用，讓優惠效益加倍。

除主打「買就送」的回饋外，各運動中心也加碼推出多樣優惠方案：新莊運動中心「PAY萬羽球PLAY ONE」報名羽球個別班滿萬享95折；蘆洲、中和、永和運動中心的體適能菁英課程最低88折；五股運動中心推出「回數票加贈體驗券」，讓民眾花一次、多次享受。詳細內容依各中心公告為準。

體育局指出，新北市目前擁有全國最多的16座運動中心，提供市民優質的就近運動場域。市府近年也陸續整修翻新館舍，並規畫在人口密集區增設第二座運動中心，包括板橋、新莊、中和、新店、三重與蘆洲等地，逐步擴大服務範圍，推動市民培養持續運動的習慣。

體育局呼籲，趁著普發萬元入帳，把握年底這波「花得巧、動得好、賺更大」的超值回饋，讓健康成為最划算的投資。

