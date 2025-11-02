萬聖節化妝聚會返家遭拒載...北捷說明原因 網轟：刻意刁難

萬聖節到來不少民眾都會盛裝打扮參與活動，不過有民眾昨天清晨搭捷運返家時，卻因臉上妝未卸遭拒載，北捷說明，若裝扮足以影響他人觀感時可以相關規定拒載，不過此舉仍引發討論，質疑萬聖節盛裝打扮人很多，拒載過於嚴苛，甚至有刁難乘客嫌疑。

萬聖節周末各地都有舉辦活動，吸引不少民眾盛裝打扮參與，其中每年於天母舉辦「天母搞什麼鬼」活動民眾打扮更是奇裝異服，有人打扮成孫悟空、皮卡丘、美人魚、白雪公主和超級瑪莉等造型，市長蔣萬安更打扮成影集「獵魔女團」中人氣男團Saja Boys成員Abby，引起不小討論。

不過卻有網友在社群抱怨，萬聖節變裝參加朋友聚會，結束後欲搭乘捷運回家，卻被捷運站長攔下，不讓進站，要求卸妝後再搭車，該網友聲稱當時已經半卸妝狀態，臉沒畫什麼可怕流血的妝容，上半身也穿長袖外套拉拉鏈，卻還是被站長聲稱，違反善良風俗。

北捷表示，事情發生在昨上午6時許，站長發現旅客以鬼怪妝容準備進站，為避免影響其他旅客不適或恐懼，勸導未果後捷警向旅客說明規定，旅客接受勸導離站。

北捷提醒，為維護每位乘車者的權益及秩序，規範搭乘旅客不得有違反法令、公共秩序、善良風俗或旅客須知等行為，若裝扮足以影響他人觀感時，得依「捷運系統旅客須知」第7點第2款，拒絕其繼續搭乘，站、車人員將視情況，會同警察人員強制或護送離開車站、車廂或大眾捷運系統區域。

不過該事情隨即引發討論，「這還好吧我會覺得你在玩重金屬搖滾樂」、「又不會讓人覺得很血腥可怕」、「根本就是逮到機會就為難乘客」、「搭捷運都看得到滿車都是cos裝扮陸陸續續上車」、「萬聖節…」。