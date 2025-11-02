萬人變裝high翻新北林口 美魔女議員扮「獵魔女團」女主角

近日全台各地瀰漫一股萬聖節變裝潮，新北議員蔡淑君連4年辦萬聖節派對，今年有超過3300名小朋友報名，加上家長、民眾逾萬人同歡，隊伍綿延1.7公里相當壯觀。蔡淑君扮成「獵魔女團」女主角現身，掀起話題。

不給糖就搗蛋！新北市林口區1日有一場「群魔亂舞」超嗨萬聖節派對，由市議員蔡淑君團隊主辦，超過3300名小朋友報名，盛況空前，親子變裝上街沿路向商家攤位討糖，隊伍綿延1.7公里，參與者不但可以闖關、集點抽扭蛋，還能逛胖卡市集、欣賞舞台表演，度過愉快的周末時光。

「跟淑君阿姨搗蛋一整天」親子萬聖節活動從林口運動公園溜冰場集結，3000多名小朋友精心變裝，有動漫電影或遊戲人物、女巫吸血鬼等經典角色、可愛或恐怖風格等創意造型紛紛出籠，氣氛熱鬧滾滾。主辦單位精心安排有臉部彩繪、皮皮老師帶動唱暖場互動，還有黎明技術學院表演藝術系學生登台，小芙尼家族秀，帶來開場歌舞表演，掀起派對序幕。

蔡淑君說，林口是相當年輕化的行政區，年輕父母多，萬聖節派對連辦4年奠定好口碑，一推出報名就秒殺，活動設計以親子體驗為主軸，民眾可沿著規畫路線造訪32個合作點，從小北百貨、大尾豬腳、錢都火鍋、拿靠早午餐、武藏野洋菓子以及林口多間國中小家長會、公所、警分局、三井也都來設攤共襄盛舉，親子們沿途收集糖果與蓋章闖關，完成任務還能兌換驚喜小禮物。

過程中，每個店家或攤位準備超過3000份以上糖果，小朋友在遊行途中可盡情索取，每個人都是洋溢著笑容滿載而歸，而隊伍一路綿延超過1.7公里，這次參與店家多達35家，地方參與感十足。