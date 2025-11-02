快訊

頂樓套房違建出租成公安隱憂 新北已拆逾300件

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
頂樓違建又隔成多間套、雅房出租，不僅違法且潛藏工安風險，新北市政府列為優先強制拆除對象。圖／新北市工務局提供
頂樓違建又隔成多間套、雅房出租，不僅違法且潛藏工安風險，新北市政府列為優先強制拆除對象。圖／新北市工務局提供

新北市持續強化公共居住安全，新北市拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套房或雅房出租牟利，不僅違反建築法規，更潛藏火災與逃生動線不良等公安風險，因此列為優先強制拆除對象。統計至今年9月，新北市已拆除或改善超過300件違建案例。

工務局長馮兆麟指出，為保障市民居住安全，市府將持續嚴查違法套雅房，防止意外發生。自109年「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」上路以來，已強制拆除70件、收費逾800萬元。凡違建涉及公安或環境衛生等問題，市府均會依法強制拆除並向屋主收費，呼籲民眾勿任意搭蓋違建出租牟利，以免得不償失。

拆除大隊舉例，近期新莊瓊林路及板橋光正街兩處頂加違建，屋主在內部隔成多間套房出租，經多次通知未改善後，拆除大隊於10月14日與16日依法強制拆除，並向屋主收取共約8萬元拆除費用。

拆除大隊說明，若違建設有多電錶、分隔出租並拒絕配合勘查，將依「建築法」第77條及第91條處6至30萬元罰鍰，屆期不改善者得連續處罰。由於此類頂加違建人員進出複雜、消防設施不足，火災或地震時極易釀災，自104年至今已拆除或改善逾3500件。未來將持續加強稽查與宣導，防範於未然。

市府呼籲，違建不僅危及公共安全，也影響整體都市景觀。若經勸導仍未改善，將依法強制拆除並收取費用，落實「使用者付費」原則，讓新北成為更安全宜居的城市。

「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自109年8月發布實施，至今已強制拆除頂樓違建出租套雅房70件、收費逾800萬元。圖／新北市工務局提供
「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自109年8月發布實施，至今已強制拆除頂樓違建出租套雅房70件、收費逾800萬元。圖／新北市工務局提供
新北市政府違章建築拆除大隊持續嚴查頂樓加蓋出租套、雅房，今年到9月為止已拆除改善300件違建案例。圖／新北市工務局提供
新北市政府違章建築拆除大隊持續嚴查頂樓加蓋出租套、雅房，今年到9月為止已拆除改善300件違建案例。圖／新北市工務局提供

