頂樓套房違建出租成公安隱憂 新北已拆逾300件

新北市持續強化公共居住安全，新北市拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套房或雅房出租牟利，不僅違反建築法規，更潛藏火災與逃生動線不良等公安風險，因此列為優先強制拆除對象。統計至今年9月，新北市已拆除或改善超過300件違建案例。

工務局長馮兆麟指出，為保障市民居住安全，市府將持續嚴查違法套雅房，防止意外發生。自109年「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」上路以來，已強制拆除70件、收費逾800萬元。凡違建涉及公安或環境衛生等問題，市府均會依法強制拆除並向屋主收費，呼籲民眾勿任意搭蓋違建出租牟利，以免得不償失。

拆除大隊舉例，近期新莊瓊林路及板橋光正街兩處頂加違建，屋主在內部隔成多間套房出租，經多次通知未改善後，拆除大隊於10月14日與16日依法強制拆除，並向屋主收取共約8萬元拆除費用。

拆除大隊說明，若違建設有多電錶、分隔出租並拒絕配合勘查，將依「建築法」第77條及第91條處6至30萬元罰鍰，屆期不改善者得連續處罰。由於此類頂加違建人員進出複雜、消防設施不足，火災或地震時極易釀災，自104年至今已拆除或改善逾3500件。未來將持續加強稽查與宣導，防範於未然。