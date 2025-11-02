快訊

影／白沙屯媽祖新北贊境最後一天 民眾熱情擠爆板橋慈惠宮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
白沙屯媽祖連續3天在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、張宏陸、葉元之今天也到板橋慈惠宮參與起駕儀式。記者葉德正／攝影
白沙屯媽祖連續3天在新北市贊境，土城、板橋的祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．拱天宮百年會香祈福踩街」活動，今天進入第三天將繞境板橋地區，吸引民眾一睹粉紅超跑魅力，高喊「進喔！」。新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、張宏陸、葉元之也在板橋慈惠宮參與起駕儀式，侯友宜說，他從小是媽祖看著他長大，感謝媽祖來新北參與百年會香，祈求這塊土地可以和諧進步。

祈福踩街上午8時從板橋慈惠宮燃點「起馬炮」後啟駕出發，預計行經鎮發宮、四維公園、慈后宮、新北市政府及六房媽新北分會紅壇祈福，預計下午5時抵達板橋第一運動場送駕。

侯友宜表示，看到板橋慈惠宮與白沙屯拱天宮媽祖百年會香「真的很感動」，媽祖三天前就駐駕土城北辰宮，昨天在板橋慈惠宮，看到滿滿都是人，大家舉著「媽祖媽祖我愛你」，事實上是媽祖愛著大家。

侯友宜說，他從小也是在嘉義朴子媽祖宮長大，這幾間都是百年老廟，是媽祖看著他長大，板橋媽香火旺盛，今天雖然天氣下雨，但大家可以身體愈來愈健康。

拱天宮主委洪文華指出，感謝板橋慈惠宮邀請我們來參加贊境賜福活動，他們這幾天更看到新北市民的熱情，祈求媽祖保佑國家風調雨順、國泰民安，也保佑大家平安、身體健康、萬事如意。

白沙屯媽祖 侯友宜

