蔣萬安扮獵魔女團Abby 網讚一模一樣也有人敲碗要8塊肌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安扮裝當紅獵魔女團Kpop男團Saja Boys成員Abby，紅色超潮頭髮、花襯衫吸引數百網友留言。有網友讚「簡直一模一樣」；不過也有網友敲碗問「市長，少了八塊腹肌…。」圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安萬聖節參加「天母搞什麼鬼萬聖嘉年華」活動，每年都有驚喜扮裝。繼七龍珠、航海王、咒術迴戰後，今年蔣扮裝成當紅獵魔女團Kpop男團Saja Boys成員Abby，紅色超潮頭髮、爆扣花襯衫吸引數百網友留言。

有網友讚帥爆說「簡直一模一樣」；不過也有網友敲碗「不跳一首說不過去」，還問「市長，少了八塊腹肌…。」

蔣萬安昨天周六參加天母的萬聖嘉年華活動，相較於去年變裝咒術迴戰的五條悟，先前扮裝的七龍珠孫悟空、航海王的索隆，不過今年蔣萬安再度大挑戰，扮裝現在最紅的獵魔女團中Saja boys的Abby造型。

蔣萬安昨晚也將自己的扮裝放上臉書，並貼出Saja boys的「My little soda pop」，表示今年的萬聖節，他嘗試當紅的獵魔女團中Saja boys-Abby的造型，穿上一身醒目的花襯衫，好多小朋友一看到我就大喊：「是Saja boys！」

蔣說，天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華 來到第17屆，已經成為台北最具代表性的活動之一，不只能享受熱鬧的節慶氛圍，更能看見大家一年比一年用心的裝扮，各式各樣的創意真的讓人甘拜下風！

不過蔣萬安今年的扮裝，也引發許多網友討論，網友說，這扮裝肯定圈到很多小粉絲超爆帥的；還有網友讚美「簡直一模一樣」、「瞬間年輕了5歲以上」，「市長太犯規了！怎麼可以這麼可愛又帥氣啦！」

不過也有網友敲網「...這不來跳一首soda pop說不過去」，也有網友問「市長，少了八塊腹肌…。」

