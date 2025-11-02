聽新聞
好孕專車補助 新北桃園超車北市
北市「好孕專車」乘車補助8千元曾號稱全國最高，但桃園、新北陸續補助9千元，超前北市，議員盼跟進。北市社會局表示，會整體評估，北市目前雖僅有8000元補助，但採實支實付，不像他縣市以券折抵，讓孕婦實在用8千元。
新北社會局率全國之先，2012年首創好孕專車服務，至今年10月，服務近12萬孕媽咪，明年2月起，好孕專車趟次由28趟提高為36趟，每趟車資由200元提高為250元，最高可補助9000元，預估超過8千名孕媽咪受惠。
北市好孕專車補助政策前年7月上路，每次懷孕可申請1次8000元乘車金補助，依實際車資折抵，單趟次最高補助250元。
議員黃瀞瑩指出，如今桃園補助已是9000元，新北明年加碼到9000元，希望北市也能提高到相同金額，未來如果蔣萬安生第4胎就會用到，另盼延長使用期間至生產後7個月。且桃園已有泰語、越語和印尼語等宣導，反觀北市去年全市9020名外籍配偶卻沒多語政策宣導。
「補助有增加都好。」剛生產完的鄭小姐坦言，8千元不夠用，新生兒時期很需要跑醫院打預防針、健檢，尤其台北人通常搭大眾運輸較多，但對嬰兒車多有不便，加上新生兒爸媽擔心人多接觸問題，傾向叫計程車。
台北市社會局表示，他縣市多非實支實付，以券扣抵，孕婦有可能無法實質使用到9000元，未來是否提高補助或延長效期，仍要視使用狀況評估，另會開始規畫越南等多語言宣導文宣，嘉惠新住民的家庭。
