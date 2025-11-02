北市好孕專車惹怨 孕媽咪議員：叫車憑好運

北市「好孕專車」上路超過2年，許多孕婦抱怨駕駛品質差，「孕媽咪」議員也感嘆，叫「好孕」專車真的要憑「好運」。市長蔣萬安說，北市正與Uber洽詢簽約，若成為Uber全國第一個合作縣市，會請業者分享包含優秀友善駕駛員的獎勵機制。

好孕專車與大都會車隊、台灣大車隊及所屬車隊合作，叫車方式包含台北通App派車、路邊攔車，也可電話叫車，約1.6萬輛車提供服務；截至今年9月已有2萬9047名孕婦申請，共搭乘87萬7380趟。

「有時司機會瘋狂緊急煞車，都快吐了。」今年懷孕的民眾黨議員黃瀞瑩感嘆，搭車很看運氣，時好時壞，有暖心司機提早到要她慢慢來；也有民眾抱怨司機很凶，猛踩油門像很趕時間，「覺得要把自己跟寶寶的性命交出去」。

不少孕婦反映，叫車搭到「濃菸車」常讓孕吐更嚴重；黃瀞瑩也說，目前僅有3%的好孕專車設有安全座椅，很多媽媽搭車只能把孩子背在身上，相當危險，希望提高配備比率。

去年喜獲麟兒的議員鍾沛君說，她在大安區、信義區至少7、8次叫不到好孕專車，同地點、同時段改為一般叫車，馬上就有，顯然司機不願載；「Uber寶寶優步」是由有意願的績優司機參與培訓，雖然價格較貴，但服務真得不錯，還遇過準備音樂鈴、寶寶布書的駕駛。

有司機說，孕婦對氣味等要求較多，影響接單，甚至有人直接表明「不要備註好孕專車，沒有人要載。」

北市公運處表示，北市各大車隊會有乘車滿意度調查，乘客可評分，公運處接獲反映後，會向車隊了解，將駕駛列入觀察，第2次以上就列黑名單，不准接好孕乘客。公運處今年也將「安裝安全椅車輛增加數」列入計程⾞服務品質評鑑正式指標，並宣導⿎勵加裝。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康