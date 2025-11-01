新北10名影響力人物出列 點亮城市每道微光能量

快訊

中央社／ 新北1日電
新北市政府1日舉辦2025新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，會中由市長侯友宜（中）頒獎表揚10名影響力人物。圖／中央社（新北市新聞局提供）
新北市政府1日舉辦2025新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，會中由市長侯友宜（中）頒獎表揚10名影響力人物。圖／中央社（新北市新聞局提供）

新北市府今天舉辦2025新北影響力跨界人物對談，同時頒獎給10名影響力人物，包括音樂人蕭煌奇、市府消防局特搜大隊控犬員羅浩芳都入列，盼藉由他們發揮影響的共好力量。

市府說，「新北影響力」今年邁入第4年，持續發掘及記錄在新北發揮影響力的人物故事，今天由市長侯友宜頒獎給10名得獎者。

市府新聞稿說，2025新北10名影響力人物獲選者為，拳擊隊教練陳哲宇啟發年輕世代、新住民演員陳秋柳以表演跨越文化藩籬、RE-THINK重新思考共同創辦人黃之揚推動環境教育、直覺職掘教育公司創辦人賴予亭、銀色大門老人送餐平台共同創辦人孫士姍運用科技照顧長者。

另外，還有新北市府消防局特搜大隊控犬員羅浩芳與搜救犬守護生命、新北市石門區出磺口農場執行長陳韻竹復育百年梯田、青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋、馬拉赫文化藝術團團長鄭純純展現泰雅文化創新面貌、金曲歌王及音樂人蕭煌奇用歌聲傳遞愛與希望。

侯友宜致詞表示，今年入選的10名影響力人物在藝術、教育、環保與地方創生等領域發光發熱，不僅照亮新北，更讓世界看到台灣，他們都是「新北之光」，以行動實踐影響力的真諦，希望持續展現溫暖人心的城市力量。

新北新聞局長李利貞表示，「2025新北影響力」記錄每一位在自身崗位上默默付出、以光照亮他人的市民故事；也特別改編蕭煌奇經典歌曲「你是我的眼」為活動主題曲，將10位人物的生命故事融入歌詞中，相關系列影片已全數上架，民眾可至「我的新北市」臉書（Facebook）粉絲專頁觀賞，見證10位人物的感動故事。

新北市政府1日舉辦2025新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，並表揚10名影響力人物。新北市長侯友宜（左）出席並頒發獎座給入選影響力人物的消防局特搜大隊領犬員羅浩芳（右）。圖／中央社（新北市新聞局提供）
新北市政府1日舉辦2025新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，並表揚10名影響力人物。新北市長侯友宜（左）出席並頒發獎座給入選影響力人物的消防局特搜大隊領犬員羅浩芳（右）。圖／中央社（新北市新聞局提供）

新北 侯友宜

