快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

視障選手展現生命樂章 瀚邦盃才藝賽綻放光芒

中央社／ 新北1日電

第16屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器總決賽，全台及金門的視障參賽者今天齊聚一堂，以歌聲與樂音詮釋生命故事。賽事結果今晚出爐。歌唱組冠軍為周軒瑋，樂器組冠軍為許育豪。

瀚邦國際慈善基金會發布新聞表示，自開放報名以來獲得熱烈反應，80名選手經過北、中、南3場初賽，最終選出8名歌唱組及4名樂器組選手進入決賽，並展現超越視覺的藝術深度與勇氣。

基金會創辦人曾梁源、董事長曾黃麗明、台灣盲人重建院董事長曾瀚霖今天都親臨現場。貴賓包括民進黨立法委員吳秉叡、民進黨新北市議員翁震州，市府社會局長李美珍、法務部主任秘書余麗貞等人，共同為選手加油。

曾黃麗明表示，瀚邦盃至今已邁入第16屆，成為國內具代表性的視障才藝競賽平台；未來將持續深化推廣音樂教育，凝聚社會資源，打造視障者勇敢逐夢的溫暖舞台。

基金會晚間公布決賽結果，歌唱組冠軍為周軒瑋，樂器組冠軍為許育豪。周軒瑋表示，唱歌讓他快樂，也希望能療癒別人的心；感謝基金會給他機會，勇敢追夢並獲得肯定。

基金會表示，所有參賽者以音樂為語言，讓夢想在舞台上閃耀。評審團依照音準、技巧與舞台表現逐一評點，並指導尾音控制、情感傳達與聲音層次等細節。賽後，評審盛讚視障者對音樂的熱情與專注，表現超越想像。

視障者

延伸閱讀

林廷憶主演日劇「火星女王」合作菅田將暉 陳珊妮、宮澤理惠共演引話題

醫奉35／癌症希望基金會：讓每一位癌友更有力量面對困境

歌唱生命最關鍵是他！郭蘅祈痛別坣娜：今後自在飛舞

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

相關新聞

張維倩控綠營同黨議員藉告別式「真作秀」 藍民代：為選舉不演了

新北市前議員張瑞山18日因病過世，10月30日在板殯舉辦告別式，賴清德總統、行政院前院長蘇貞昌等政要到場致意，但張瑞山女...

化身Saja Boys成員！蔣萬安參加萬聖嘉年華 大小朋友嗨揪合照

一年一度的萬聖節天母搞什麼鬼活動，昨天熱鬧登場，台北市長蔣萬安變裝參加，打扮成獵魔女團Kpop中的男子團體Saja Bo...

侯友宜視察新店錦秀、碧瑤社區災後復原狀況 住戶50人明日返家

日前連日大雨侵襲，導致新北新店區錦秀、碧瑤社區間的擋土牆坍塌，市長侯友宜今再度前往視察災後復建情形，表示目前邊坡加強防護...

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

新北市前議員張瑞山上月18日過世，家屬10月30日在板殯舉辦告別式，賴清德總統、行政院前院長蘇貞昌等政要到場致意，但張瑞...

化身偶像男團！參加天母萬聖節活動 蔣萬安扮Saja Boys成員

一年一度的萬聖節天母搞什麼鬼活動在台北市士林熱鬧展開，很多大人小朋友打扮成各式鬼怪造型，沿著商店討糖果。

藉助知名IP名氣是拯救觀光特效藥？新北：方法之一非全面

新北歡樂耶誕城、碧潭商店街近年與知名文創IP（Intellectual property）如迪士尼、角落生物等結合宣傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。