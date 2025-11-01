視障選手展現生命樂章 瀚邦盃才藝賽綻放光芒

第16屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器總決賽，全台及金門的視障參賽者今天齊聚一堂，以歌聲與樂音詮釋生命故事。賽事結果今晚出爐。歌唱組冠軍為周軒瑋，樂器組冠軍為許育豪。

瀚邦國際慈善基金會發布新聞表示，自開放報名以來獲得熱烈反應，80名選手經過北、中、南3場初賽，最終選出8名歌唱組及4名樂器組選手進入決賽，並展現超越視覺的藝術深度與勇氣。

基金會創辦人曾梁源、董事長曾黃麗明、台灣盲人重建院董事長曾瀚霖今天都親臨現場。貴賓包括民進黨立法委員吳秉叡、民進黨新北市議員翁震州，市府社會局長李美珍、法務部主任秘書余麗貞等人，共同為選手加油。

曾黃麗明表示，瀚邦盃至今已邁入第16屆，成為國內具代表性的視障才藝競賽平台；未來將持續深化推廣音樂教育，凝聚社會資源，打造視障者勇敢逐夢的溫暖舞台。

基金會晚間公布決賽結果，歌唱組冠軍為周軒瑋，樂器組冠軍為許育豪。周軒瑋表示，唱歌讓他快樂，也希望能療癒別人的心；感謝基金會給他機會，勇敢追夢並獲得肯定。

基金會表示，所有參賽者以音樂為語言，讓夢想在舞台上閃耀。評審團依照音準、技巧與舞台表現逐一評點，並指導尾音控制、情感傳達與聲音層次等細節。賽後，評審盛讚視障者對音樂的熱情與專注，表現超越想像。