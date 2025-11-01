新北原民文化會議登場 頭目共議都市族群未來式

快訊

中央社／ 新北1日電

新北原住民族文化會議今天登場，近百名族群幹部、頭目及協進會理事長齊聚，共議都市原民未來發展，並探討法律與文化議題，也表揚推廣原民文化、推動族群公共事務有功人員。

新北市府原住民族行政局表示，今年表揚原住民族文化與事務有功人員中，有2名非原住民。其中，新店區新和國小教務主任林益聖（族名Komeng）除指導學生參加馬蘭阿美語競賽，更親身投入參與臺東縣馬當部落歲時祭儀，獲耆老認同並受賜原住民名，展現跨族群文化理解的行動力。

市府在會議中，也邀請內政部警政署與族人交流「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」後續執行意見，並安排國立東華大學人文社會科學學院院長Awi Mona（傲予．莫那）講授原住民族智慧創作與法律權益議題，讓都會原民能掌握最新政策脈動。

前往參加開幕儀式的市長侯友宜表示，新北是全台原住民族人口眾多的都會區之一，族群幹部在文化傳承上扮演重要角色。市府明年起，將調高各項津貼，包含原民領導人工作費，各區協進會作業費，理事長協助費；另外，頭目參與歲時祭儀祈福活動，最高補助新台幣7500元，以實際支持基層文化運作。

原民局以新聞稿表示，定期召開「原住民族文化會議」，透過對話凝聚共識，強化市府與族群間連結，並將族人建言納入未來政策規劃，打造尊重多元、共榮共生的城市。

新北 原住民

