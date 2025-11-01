快訊

化身Saja Boys成員！蔣萬安參加萬聖嘉年華 大小朋友嗨揪合照

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby。記者邱德祥／攝影

一年一度的萬聖節天母搞什麼鬼活動，昨天熱鬧登場，台北市長蔣萬安變裝參加，打扮成獵魔女團Kpop中的男子團體Saja Boys成員Abby，與小朋友們互動、發糖果，也吸引大、小朋友搶著和他合照。

蔣萬安表示，很高興再次來到天母公園與市民同樂，也感謝天母商圈發展協會唐姐及團隊多年來的努力，讓這項活動邁入第17屆，成為台北秋季最具特色的節慶之一。「天母搞什麼鬼」不僅是天母地區的年度盛事，更是台北市重要的城市名片。

蔣萬安指出，今年活動集結約250個攤位，結合商圈店家、餐廳與各式表演，吸引許多市民與外籍朋友共襄盛舉。去年活動人潮達30萬人次，今年現場盛況更勝以往，預估有望突破40萬人次。他說，看到現場超人、Elsa、五條悟、美人魚、白雪公主、超級瑪莉等角色齊聚，可見大小朋友都為這場嘉年華精心準備。

蔣萬安也說，北市府在天母地區推動的各項建設，包括天母公園地下停車場將於明年啟動規劃設計，以及克強公園改建為第二運動中心，預計明年完工。除了活動熱鬧繽紛，市府也同步努力改善地方建設，提供更便利的生活機能，帶動商圈繁榮。

產發局指出，由北市商業處輔導台北市天母商圈發展協會辦理的「天母搞什麼鬼17」萬聖節嘉年華活動，今年更首度攜手HBO Max合 作，打造原創影集「牠:歡迎來到德利鎮」沉浸式恐怖展區，重現60年代詭譎小鎮風格，巨型紅氣球與潘尼懷斯本尊驚喜現身，成為最吸睛的打卡 熱點。

此外，更集結「第一戰隊五獸者」、「超人力霸王奧米加」、「假面騎士 ZEZTZ」、「乖乖」及「Dragon Beauties」等現場互動等人氣角色，趣味十足的「滿天星奇幻魔法大冒險」、「萬聖節泡泡擂台挑戰賽」等活動與貝丹秘密市集，聯手炒熱天母萬聖周末。

台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和民眾互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和民眾互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和民眾互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右二）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和小朋友們發糖果互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和民眾發糖果互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（右）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby，和民眾互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安變裝參加天母搞什麼鬼活動，蔣萬安（中）打扮成獵魔女團中男團Saja Boys的成員Abby。記者邱德祥／攝影
