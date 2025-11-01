侯友宜視察新店錦秀、碧瑤社區災後復原狀況 住戶50人明日返家

日前連日大雨侵襲，導致新北新店區錦秀、碧瑤社區間的擋土牆坍塌，市長侯友宜今再度前往視察災後復建情形，表示目前邊坡加強防護及排水作業皆已完成，經評估確認安全無虞，明日上午20戶、50人將可先行返家整理，市府也會加速復原工程的推進，讓其他住戶早日重返安居。

東北季風與風神颱風共伴效應帶來連續性強降雨，10月25日凌晨新店錦秀、碧瑤二期社區間擋土牆坍塌，侯友宜市長第一時間趕赴現場勘災，指示各局處及區公所全力搶災，工務局立即調派人員與機具展開邊坡防護及導水搶修、加裝監測儀器等作業，區公所也完成54戶、136人的疏散收容工作。

侯友宜今日再度前往實地了解災後復原進度以及關懷居民所需。侯友宜表示，錦秀、碧瑤社區早已是市府列管的山坡地住宅社區，市府長期監控邊坡與擋土牆變化，24日晚間監測數值急遽變化，啟動緊急應變即時預防性撤離住戶，所幸無人員傷亡，市府也迅速設置前進指揮所，全力支援社區，在日前錦秀路41巷5戶、19人已經回家。

侯友宜表示，感謝這一周以來，工務局、消防局、區公所及土木技師公會與專業結構技師，日以繼夜進行災後復原和提供各項協助。目前已完成排水作業，並鋪設帆布防止雨水沖刷，將持續進行降挖土石，以減輕壓力，目標希望能讓住戶在安全無虞之下，盡速回到家園。

工務局長馮兆麟說明，現場坍方已趨於穩定，經評估安全無虞，錦秀路57巷2號、5號及49巷6號、5號共20戶50人將於明日上午可返家。目前社區邊坡設置監測儀器的數值穩定，後續復原工程規畫，將在崩塌土方搭設排樁搭配地錨，以穩固坡腳，同時採取噴漿，加強穩固坡面，使邊坡更穩定，並請結構技師逐戶為住戶鑑定房屋安全，確保民眾居住安全。

馮兆麟強調，屬於私人擁有的山坡地社區，水土保持義務人應善盡維護管理之責，倘發生災害事故，市府會在第一時間協助搶災避免災情擴大。林肯大郡事件發生後，市府嚴格控管山坡地社區建照發放，每年要求坡地社區辦理自主檢查，呼籲社區落實自主管理，防患未然。