張維倩控綠營同黨議員藉告別式「真作秀」 藍民代：為選舉不演了
新北市前議員張瑞山18日因病過世，10月30日在板殯舉辦告別式，賴清德總統、行政院前院長蘇貞昌等政要到場致意，但張瑞山女兒、現任市議員張維倩卻在臉書發文，控訴同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，引發爭議。
張維倩說，張嘉玲早早派一群助理站在告別式出入口，全程2個多小時對著來賓一一握手、招呼、寒暄。「我竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒我，說我這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為他人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止。
儘管張嘉玲致歉，但張維倩表示無法原諒。對此，同為民進黨籍議員山田摩衣緩頰說，這件事情真的很遺憾，可以理解張維倩議員和家屬的心情，大家都是同黨的議會同事，希望能有化解的機會。
一名藍營議員則透露，張維倩與張嘉玲兩人同為中和選區，同黨有競爭也是難免，過去兩人就有些許選舉恩怨，他認為現任議員都有連任壓力，只能說為了選舉已經不演了。
