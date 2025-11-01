控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

新北市前議員張瑞山上月18日過世，家屬10月30日在板殯舉辦告別式，賴清德總統、行政院前院長蘇貞昌等政要到場致意，但張瑞山女兒現任市議員張維倩卻在臉書發文控訴同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，引發外界爭議。

張維倩表示，在告別式會場，賴總統、蘇院長、秘書長等人來致意，長官親友和她們哭成一片，在這樣悲傷時刻，同黨議員張嘉玲卻「假公祭真作秀」，很多人在都臉私訊問她，爸爸告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來。

張維倩說，張嘉玲早早派一群助理站在告別式出入口，全程2個多小時對著來賓一一握手、招呼、寒暄。「我竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒我，說我這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為他人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止。」還痛批「做人，真有這樣的道理嗎？」

她強調，本來想平息但家中長輩和好友都說這不是為自己，「是張瑞山老議員的人生畢業典禮，你們不能忍氣吞聲，我們很難過也很憤怒，為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場」。

張嘉玲今受訪表示，張瑞山議員是我們的前輩，她與張維倩也是同事，她是治喪委員，因很重視且基於善意才帶比較多助理前往，若造成喪家任何心裡不舒服的部分深感歉意，至於待這麼久時間是因等雲林同鄉會前來公祭結束再離開，她也強調現在不是選舉期間，沒有拉票的意圖。

針對張嘉玲致歉，張維倩今午受訪表示，父親的告別式是人生最重要的大事，這件事不能得以圓滿，對家屬是很大遺憾，也說有些事情可以被原諒，但張嘉玲的道歉她沒法接受。