藉助知名IP名氣是拯救觀光特效藥？新北：方法之一非全面

新北歡樂耶誕城、碧潭商店街近年與知名文創IP（Intellectual property）如迪士尼、角落生物等結合宣傳，藉助知名IP是拉抬觀光特效藥嗎？市府表示，這是推廣觀光會採用的方法之一，不是僅依賴此模式。知名IP也會考量活動是否符合調性與形象，還有相關營運方向，才會有機會合作。

為拉抬碧潭觀光，觀旅局今年與水豚君合作，結合碧潭在地自然美景，高12米水上大型裝置「水豚君」首度在台登場，連續展出58日，而今年新北耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作。

新北觀旅局長楊宗珉指出，透過知名IP的吸引力，希望民眾也能順道造訪當地景點，例如新北歡樂耶誕城或是碧潭，藉此促進人潮聚集與交流。這是近幾年推廣觀光吸引國內外遊客來會採用的方法之一，運用IP的吸引力，再結合本身城市的景點魅力，將更多人帶到活動地點及周邊遊玩。

比如之前鎖定如迪士尼百年慶典尋求合作，還有今年新北歡樂耶誕城與Line Friends 友情結合，以及這次水豚君適逢20周年，在特殊時機及活動氛圍合適賴尋求合作也是考量之一。

談及與IP合作考量與洽談細節，楊宗珉指出，合作機會IP方會斟酌其整體營運方向。例如，寶可夢今年初與新北市政府在新北大都會公園合作，也剛好逢其團隊活動主軸在台灣，才有此機會合作。 洽談過程中，雙方討論的方向必須契合，以利活動合作，洽談時間長短不一，比如耶誕城主題可能要前一年就開始著手推動。

楊宗珉表示，IP也會考量活動是否符合調性與形象，相關細節非常細瑣，稍有不慎，可能會影響IP公司形象與信譽而無法合作。活動期間和內容，也不能混入其他IP或是元素，以利IP形象單一化發展，也不致於混淆，這都是IP會考量的內容。