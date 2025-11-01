快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

聽新聞
0:00 / 0:00

藉助知名IP名氣是拯救觀光特效藥？新北：方法之一非全面

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日止。圖／新北市觀旅局提供
由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日止。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城、碧潭商店街近年與知名文創IP（Intellectual property）如迪士尼、角落生物等結合宣傳，藉助知名IP是拉抬觀光特效藥嗎？市府表示，這是推廣觀光會採用的方法之一，不是僅依賴此模式。知名IP也會考量活動是否符合調性與形象，還有相關營運方向，才會有機會合作。

為拉抬碧潭觀光，觀旅局今年與水豚君合作，結合碧潭在地自然美景，高12米水上大型裝置「水豚君」首度在台登場，連續展出58日，而今年新北耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作。

新北觀旅局長楊宗珉指出，透過知名IP的吸引力，希望民眾也能順道造訪當地景點，例如新北歡樂耶誕城或是碧潭，藉此促進人潮聚集與交流。這是近幾年推廣觀光吸引國內外遊客來會採用的方法之一，運用IP的吸引力，再結合本身城市的景點魅力，將更多人帶到活動地點及周邊遊玩。

比如之前鎖定如迪士尼百年慶典尋求合作，還有今年新北歡樂耶誕城與Line Friends 友情結合，以及這次水豚君適逢20周年，在特殊時機及活動氛圍合適賴尋求合作也是考量之一。

談及與IP合作考量與洽談細節，楊宗珉指出，合作機會IP方會斟酌其整體營運方向。例如，寶可夢今年初與新北市政府在新北大都會公園合作，也剛好逢其團隊活動主軸在台灣，才有此機會合作。 洽談過程中，雙方討論的方向必須契合，以利活動合作，洽談時間長短不一，比如耶誕城主題可能要前一年就開始著手推動。

楊宗珉表示，IP也會考量活動是否符合調性與形象，相關細節非常細瑣，稍有不慎，可能會影響IP公司形象與信譽而無法合作。活動期間和內容，也不能混入其他IP或是元素，以利IP形象單一化發展，也不致於混淆，這都是IP會考量的內容。

碧潭 水豚

延伸閱讀

影／「呼叫音樂節」新北大都會公園登場 警犬隊巡檢防制違禁品

影／女子當街遭毆搶走黃金墜鍊 新北警逮5嫌起因竟是蕾絲邊感情糾紛

新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

白沙屯媽祖新北贊境 信眾沿路鑽轎底

相關新聞

北市「好孕」專車叫車憑好運？準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

北市「好孕專車」上路超過2年，民眾黨議員黃瀞瑩今年懷孕也成為受惠市民，她透露搭車「看運氣」，有時司機緊急煞車害她快吐，希...

藉助知名IP名氣是拯救觀光特效藥？新北：方法之一非全面

新北歡樂耶誕城、碧潭商店街近年與知名文創IP（Intellectual property）如迪士尼、角落生物等結合宣傳，...

影／「呼叫音樂節」新北大都會公園登場 警犬隊巡檢防制違禁品

「2025呼叫音樂節」今明2天在新北市三重區的大都會公園登場，勢將吸引大量人潮，三重警分局除在周邊加強交通疏導，同時安排...

侯友宜視察信義國小停車場工程 前瞻計畫28案已完成19案

新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程表示，新北積極規劃停車空間，經爭取前瞻停車場計畫核定28案，總經費17...

新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

台灣生育率全球最低，各縣市為拚生育率均祭出許多福利措施，新北市社會局率全國之先，在民國101年首創好孕專車服務，從開辦以...

北市好孕專車8000元不夠用 她曝桃園、新北都追上了

北市「好孕專車」乘車補助號稱全國最高，但現為孕媽咪的議員黃瀞瑩發現，桃園、新北陸續追上北市，她盼跟進加碼至9000元，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。