侯友宜視察信義國小停車場工程 前瞻計畫28案已完成19案

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程表示，板橋區信義停車場工程預估明年完工。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程表示，板橋區信義停車場工程預估明年完工。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程表示，新北積極規劃停車空間，經爭取前瞻停車場計畫核定28案，總經費173.28億元，經中央補助51.58億元，新北自籌121.7億元，6年多已完成新莊捷運幸福站停車場等19案，其餘9案施工或規劃中，完成數量及進度居全國之冠。

交通局表示，目前施工中包括板橋區信義國小地下停車場等7案，規劃設計中的有五華國小地下停車場、三峽長福停車場等2案。

板橋區信義停車場工程主要為紓解周邊停車空間不足，提升校園及社區交通環境，保障師生及行人安全。交通局表示，信義國小地下停車場總經費6.9億元，規劃地上1層地下3層，提供259格小型車停車位，並翻新籃球場及躲避球場，工程進度逾60%，目標明年8月完工。

交通局長鍾鳴時表示，信義國小地下停車場工程以「人本交通」為核心，整合停車場車道與校門口出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，確保師生及行人安全，前年10月動工，市府導入智慧科技工地管理，公開施工資訊，讓全民監工，確保施工期間對校園和周邊居民生活的影響降至最低。

交通局指出，自侯市長上任以來，新北已新建117處停車場，提供1萬2963個汽車格，9296個機車格，大幅紓解民眾停車需求。

侯友宜視察信義國小停車場工程 前瞻計畫28案已完成19案

新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程表示，新北積極規劃停車空間，經爭取前瞻停車場計畫核定28案,總經費17...

