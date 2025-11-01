快訊

范姜到底看到什麼出軌證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

17分鐘影片！粿粿認了婚內出軌王子 痛哭道歉「跟邱先生有踰矩行為」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

聽新聞
0:00 / 0:00

新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市「好孕專車」措施歷經多次修正，明年2月車資補助由200元提升至250元。圖／本報資料畫面
新北市「好孕專車」措施歷經多次修正，明年2月車資補助由200元提升至250元。圖／本報資料畫面

台灣生育率全球最低，各縣市為拚生育率均祭出許多福利措施，新北市社會局率全國之先，在民國101年首創好孕專車服務，從開辦以來至今年10月，核定通過11萬8809 件，相當於服務近12萬孕媽咪。新北社會局表示，開辦至今因應孕婦反映心聲，從提高車資、增加服務趟次及放寬用途不斷修正，期待減輕孕婦產檢及就醫負擔及提供安全服務。

社會局副局長許秀能表示，新北好孕專車於101年起開辦好孕專車服務，歷經多項改變，包括為提升使用者更便利，109年8月1日起推動「好孕專車乘車E化支付系統」，由紙本乘車券改為電子化支付，簡化服務流程。此外，從113年1月1日孕婦除產檢外，也可使用乘車券就醫，如預產期前28趟次乘車未使用完，剩餘趟次可在預產期後6個月內陪同嬰幼兒預防接種及就醫使用。

新北過去好孕專車有排富條款，新北社會局於今年起取消夫妻年所得限制150萬元門檻，放寬至所有新北市婦女皆可適用。另讓孕婦更有感的是預定明年2月起，將目前好孕專車趟次由28趟提高為36趟，每趟車資由200元提高為250元，最高可補助9000元，預估超過8000名孕媽咪受惠。

許秀能說，孕婦普遍反映新北市好孕專車服務對孕婦定期產檢、帶小孩就醫打預防針極為便利。張姓孕婦說，通常先生陪她產檢，除非臨時有狀況才會透過好孕專車接送，她搭過2次好孕專車服務都不錯，司機人都很客氣，對於沒用完還可在產後6個月使用這做法確實很貼心。

孕婦 新北

延伸閱讀

北市「好孕」專車叫車憑好運？ 準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

北市好孕專車8000元不夠用 她曝桃園、新北都追上了

廚餘要燒多久？新北議員憂焚化爐難負荷 侯友宜：做好調控

新北查獲業者偷用廚餘養豬 侯友宜：不長眼就重罰、沒空間

相關新聞

北市「好孕」專車叫車憑好運？準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

北市「好孕專車」上路超過2年，民眾黨議員黃瀞瑩今年懷孕也成為受惠市民，她透露搭車「看運氣」，有時司機緊急煞車害她快吐，希...

新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

台灣生育率全球最低，各縣市為拚生育率均祭出許多福利措施，新北市社會局率全國之先，在民國101年首創好孕專車服務，從開辦以...

北市好孕專車8000元不夠用 她曝桃園、新北都追上了

北市「好孕專車」乘車補助號稱全國最高，但現為孕媽咪的議員黃瀞瑩發現，桃園、新北陸續追上北市，她盼跟進加碼至9000元，也...

北市防水閘門「全額補助」沒人來？議員要求再加強宣導

台北市防豪雨積水進入建築，推動防水閘門專案補助計畫，過去補助金額約市價3成左右，從民國113年起依市價全額補助，但議員顏...

白沙屯媽祖新北贊境 信眾沿路鑽轎底

白沙屯媽祖連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．拱天宮百年會香祈福踩街」活動...

北北基公車電動化 充電站成難題

雙北力拚2030年公車全面電動化，業者認為充電站用地取得困難，若要變更土地，回饋金動輒上千萬，難以負擔。北市將盤點市有地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。