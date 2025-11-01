新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

台灣生育率全球最低，各縣市為拚生育率均祭出許多福利措施，新北市社會局率全國之先，在民國101年首創好孕專車服務，從開辦以來至今年10月，核定通過11萬8809 件，相當於服務近12萬孕媽咪。新北社會局表示，開辦至今因應孕婦反映心聲，從提高車資、增加服務趟次及放寬用途不斷修正，期待減輕孕婦產檢及就醫負擔及提供安全服務。

社會局副局長許秀能表示，新北好孕專車於101年起開辦好孕專車服務，歷經多項改變，包括為提升使用者更便利，109年8月1日起推動「好孕專車乘車E化支付系統」，由紙本乘車券改為電子化支付，簡化服務流程。此外，從113年1月1日孕婦除產檢外，也可使用乘車券就醫，如預產期前28趟次乘車未使用完，剩餘趟次可在預產期後6個月內陪同嬰幼兒預防接種及就醫使用。

新北過去好孕專車有排富條款，新北社會局於今年起取消夫妻年所得限制150萬元門檻，放寬至所有新北市婦女皆可適用。另讓孕婦更有感的是預定明年2月起，將目前好孕專車趟次由28趟提高為36趟，每趟車資由200元提高為250元，最高可補助9000元，預估超過8000名孕媽咪受惠。

許秀能說，孕婦普遍反映新北市好孕專車服務對孕婦定期產檢、帶小孩就醫打預防針極為便利。張姓孕婦說，通常先生陪她產檢，除非臨時有狀況才會透過好孕專車接送，她搭過2次好孕專車服務都不錯，司機人都很客氣，對於沒用完還可在產後6個月使用這做法確實很貼心。