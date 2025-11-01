北市「好孕」專車叫車憑好運？準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

北市「好孕專車」上路超過2年，民眾黨議員黃瀞瑩今年懷孕也成為受惠市民，她透露搭車「看運氣」，有時司機緊急煞車害她快吐，希望駕駛品質再提升。社會局回應，正與Uber洽談合作。

好孕專車補助政策與大都會車隊、台灣大車隊及所屬車隊合作，叫車方式包含台北通App派車、路邊攔車，也可電話叫車，約1.6萬輛車提供服務；截至今年9月已有2萬9047名孕婦申請，共搭乘87萬7380趟。

「有時司機會瘋狂緊急剎車，我都快吐了。」黃瀞瑩坦言，搭車很看運氣，時好時壞，也有暖心司機提早到，傳訊要她慢慢來；有民眾陳情，妻子懷孕30周去醫院產檢、打疫苗後身體不適，回程搭好孕專車，司機幫忙加強冷氣，妻子謝謝回應，卻遭回謝謝要有誠意、不是嘴巴說說。

黃瀞瑩提及，不少民眾抱怨，有的司機很凶、油門都催得很大力、有人甚至覺得要把自己跟寶寶的性命交出去。新北將祭出司機的趟次獎勵，但她提醒北市，服務品質才是安全駕駛的依據，且目前僅有3%的好孕專車設有安全座椅，很多媽媽產後搭車，只能把孩子背在身上，相當危險，希望提高配備的比例。

多位孕婦肯定孕婦友善的政策，但等候時間確實比Uber叫車還久，「很難叫到車。」去年喜獲麟兒的議員鍾沛君談及搭乘經驗，人在大安區、議會信義區，至少7、8次叫不到車，同地點、同時段一樣用55688，改為一般叫車，馬上就有，顯然司機不載，因此叫到車時，都會多給費用，鼓勵願意載孕婦的司機。

不少孕婦反映，叫車搭到「濃菸車」，好幾次都叫到菸味車，孕吐超嚴重。司機們認為，有時孕婦對於氣味等要求較多，會影響接單意願，也有因撥款速度慢而不想接，更有人直接跟乘客表明「不要備註好孕專車，沒有人要載。」

鍾沛君說，Uber寶寶優步是由有意願的績優司機參與培訓，雖然價格較貴，但服務真得很不錯，還遇過準備音樂鈴、布書。

北市公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，北市各大車隊會有乘車滿意度調查，乘客都可給予評分，鼓勵該名司機。若民眾陳情乘車不適，公運處收到反映後，會向車隊了解事實，並請車隊將該駕駛列入觀察名單，第2次以上就會列入黑名單，不能承接好孕專車的乘客。

公運處今年已將「安裝安全椅車輛增加數」列入計程⾞服務品質評鑑正式指標並持續宣導，⿎勵⾞隊與司機加裝安全座椅。

市長蔣萬安表示，有關安全座椅、服務品質、申訴管道或獎勵機制，北市正在與Uber洽接簽約，若成為Uber全國第一個合作縣市，也會請業者經驗分享，包含對於優秀、友善駕駛員的相關獎勵機制。