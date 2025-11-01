北市好孕專車8000元不夠用 她曝桃園、新北都追上了

北市「好孕專車」乘車補助號稱全國最高，但現為孕媽咪的議員黃瀞瑩發現，桃園、新北陸續追上北市，她盼跟進加碼至9000元，也能延長使用到產後7個月。市府允諾，整體評估補助金額、使用期間，多語言宣導則可馬上來做。

好孕專車補助政策2023年7月上路，對象為設籍北市、配偶為台北市民的非本國籍孕婦，每次懷孕可申請1次8000元乘車金補助，依實際車資折抵，單趟次最高補助250元，使用效期可到預產期後6個月；截至今年9月，社會局已核發2萬9047名孕婦、使用87萬7380趟。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，蔣萬安當年推出該政策時，號稱補助金額全國最多、效期全國最長、使用性最方便，但如今桃園補助已是9000元，新北明年也要加碼到9000元，希望北市也能提高到相同金額，未來如果蔣萬安生第4胎就會用得到，另盼延長使用期間至生產後7個月。

黃瀞瑩也提及新住民宣導，桃園已有泰語、越語和印尼語的懶人包，反觀北市卻沒有，去年全市9020名外籍配偶，越南6078人、印尼1157人、日本1023人，她要求強化多語政策宣導。

同樣身為孕媽咪的民眾黨發言人吳怡萱透露，快用完補助了，大讚是孕婦友善的政策，必須支持及繼續推廣。但她認為，台北通App要優化，好孕專車無法像Uber告知司機在哪，有時系統顯示還要6分鐘，下秒馬上就跳成1分鐘，有時提醒剩1分鐘，卻多等5分鐘，如果可以知道司機的位置，才能讓走路、動作本來就慢的孕婦，有更充分時間準備，不會措手不及。

產後的鄭小姐也無奈，App只能顯示「還有幾分鐘抵達」，看不到車實際在哪裡，等不到車時不確定要不要取消；App會當機，好幾次無法用乘車金折抵，司機也不知怎麼辦，最後只能付現，倒是桃園以悠遊卡支付，穩定性更佳。

「補助要變多，有增加都好」，鄭小姐認為，8000元還是不夠用，新生兒時期很需要跑醫院打預防針、健檢，尤其台北人通常搭大眾運輸較多，但對嬰兒車多有不便，加上新生兒爸媽擔心人多接觸的問題，會傾向叫計程車。

台北市社會局表示，他縣市多非實支實付，以券扣抵，孕婦有可能無法實質使用到9000元，北市目前雖僅有8000元補助，但採實支實付，孕婦實實在在享用這8000元。