北市防水閘門「全額補助」沒人來？議員要求再加強宣導

台北市防豪雨積水進入建築，推動防水閘門專案補助計畫，過去補助金額約市價3成左右，從民國113年起依市價全額補助，但議員顏若芳發現，今年防水閘門的申請數反而「腰斬」，申請案件驟減，質疑沒有做好宣導。民政局表示，區公所及里鄰系統，會再強力宣導。

北市府為因應短延時強降雨等極端天氣影響，減少因颱風、豪雨造成積水進入建築物，104年起，推動防水閘門專案補助計畫，往年依安裝規格訂定補助金額，補助金額約市價3成左右，113年起採區公所訪定的市價全額補助，另外，往年防水閘門裝設視為災後復原工作，現今則視為災前防災減災之一環。

據統計，104年至112年的申請案件數總計為705件，113年全額補助申請件數達1033件，但今年申請件數，至9月30日只有227件。顏若芳質疑是不是市府沒有做好宣導，針對歷史積淹水區域加強宣傳，鼓勵民眾申請。

北市民政局指出，防水閘門申請裝設是採鼓勵性質，北市各區公所除在官網、各里公布欄、精準投遞平台以及區里舉辦之各類活動、會議上宣導外，尤其針對災害潛勢區保全住戶、歷史積淹水區域、曾領用沙包之住戶，以及曾向區公所借用抽水機之住戶，採書面通知之方式。

另外，從113年起，民眾若至公所領取沙包時，各區公所亦會同步宣導此補助訊息，鼓勵民眾申請裝設防水閘門，經公所及里鄰系統強力宣導後，113年申請件數1033件，已超過104年至112年申請案件數之總和，且民眾須符合申請補助資格，才能獲得全額補助，致114年度申請數目前為227件。

北市防水閘門補助專案對象，為北市曾有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域，或是有受災之虞且有居住事實的合法建物，包含地下停車場，一戶以補助2處為限。

據北市里長表示，其實申請的流程算簡便，相關申請流程及資格，在區公所詢問補助資訊，或在區公所官網，都可查詢補助計畫。今年申請數驟減，可能是前一年開始全額補助後，不少符合資格、有意願申請的人，大概都有申請，可以因此導致今年的件數變少。