快訊

范姜到底看到什麼出軌證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

17分鐘影片！粿粿認了婚內出軌王子 痛哭道歉「跟邱先生有踰矩行為」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

聽新聞
0:00 / 0:00

北市防水閘門「全額補助」沒人來？議員要求再加強宣導

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供
台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供

台北市防豪雨積水進入建築，推動防水閘門專案補助計畫，過去補助金額約市價3成左右，從民國113年起依市價全額補助，但議員顏若芳發現，今年防水閘門的申請數反而「腰斬」，申請案件驟減，質疑沒有做好宣導。民政局表示，區公所及里鄰系統，會再強力宣導。

北市府為因應短延時強降雨等極端天氣影響，減少因颱風、豪雨造成積水進入建築物，104年起，推動防水閘門專案補助計畫，往年依安裝規格訂定補助金額，補助金額約市價3成左右，113年起採區公所訪定的市價全額補助，另外，往年防水閘門裝設視為災後復原工作，現今則視為災前防災減災之一環。

據統計，104年至112年的申請案件數總計為705件，113年全額補助申請件數達1033件，但今年申請件數，至9月30日只有227件。顏若芳質疑是不是市府沒有做好宣導，針對歷史積淹水區域加強宣傳，鼓勵民眾申請。

北市民政局指出，防水閘門申請裝設是採鼓勵性質，北市各區公所除在官網、各里公布欄、精準投遞平台以及區里舉辦之各類活動、會議上宣導外，尤其針對災害潛勢區保全住戶、歷史積淹水區域、曾領用沙包之住戶，以及曾向區公所借用抽水機之住戶，採書面通知之方式。

另外，從113年起，民眾若至公所領取沙包時，各區公所亦會同步宣導此補助訊息，鼓勵民眾申請裝設防水閘門，經公所及里鄰系統強力宣導後，113年申請件數1033件，已超過104年至112年申請案件數之總和，且民眾須符合申請補助資格，才能獲得全額補助，致114年度申請數目前為227件。

北市防水閘門補助專案對象，為北市曾有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域，或是有受災之虞且有居住事實的合法建物，包含地下停車場，一戶以補助2處為限。

據北市里長表示，其實申請的流程算簡便，相關申請流程及資格，在區公所詢問補助資訊，或在區公所官網，都可查詢補助計畫。今年申請數驟減，可能是前一年開始全額補助後，不少符合資格、有意願申請的人，大概都有申請，可以因此導致今年的件數變少。

北市府 淹水

延伸閱讀

全真瑜珈團訟收件至12月15日 北市寄2006封簡訊通知受害者

北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

相關新聞

北市「好孕」專車叫車憑好運？準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

北市「好孕專車」上路超過2年，民眾黨議員黃瀞瑩今年懷孕也成為受惠市民，她透露搭車「看運氣」，有時司機緊急煞車害她快吐，希...

新北推好孕專車13年 歷經4項變革這措施讓孕婦最有感

台灣生育率全球最低，各縣市為拚生育率均祭出許多福利措施，新北市社會局率全國之先，在民國101年首創好孕專車服務，從開辦以...

北市好孕專車8000元不夠用 她曝桃園、新北都追上了

北市「好孕專車」乘車補助號稱全國最高，但現為孕媽咪的議員黃瀞瑩發現，桃園、新北陸續追上北市，她盼跟進加碼至9000元，也...

北市防水閘門「全額補助」沒人來？議員要求再加強宣導

台北市防豪雨積水進入建築，推動防水閘門專案補助計畫，過去補助金額約市價3成左右，從民國113年起依市價全額補助，但議員顏...

白沙屯媽祖新北贊境 信眾沿路鑽轎底

白沙屯媽祖連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．拱天宮百年會香祈福踩街」活動...

北北基公車電動化 充電站成難題

雙北力拚2030年公車全面電動化，業者認為充電站用地取得困難，若要變更土地，回饋金動輒上千萬，難以負擔。北市將盤點市有地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。