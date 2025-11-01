北市將新建單車景觀橋 連接南港內湖

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，建一座嶄新的自行車景觀橋，讓河岸兩區市民不須再繞道至南湖大橋或成功橋，縮短「綠色交通」往來時間，該案目前已完成都市設計審議，將進入設計階段，預計明年可完成招標。

新工處指出，這座橋採單塔不對稱斜張橋結構系統，全長174.8公尺、淨寬5公尺，南港端堤內設置電梯、堤外設置斜坡道；內湖端設置樓梯及斜坡道連接堤內，銜接既有坡頂自行車道及堤外步道，打造便捷且無障礙的通行環境。

該橋未來連接內湖、南港，串聯堤內、外行人與自行車通行，使雙北綠色交通更加便捷，鐵馬族可以更輕鬆來趟基隆河河岸風光巡禮。

新工處表示，該橋梁毗鄰歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址旁，內湖葫蘆洲吊橋為1930至1940年代大台北地區窯業鼎盛時期，提供材料運輸及人員往來南港與內湖間主要通路，橋塔結構呈現門型塔柱型式，新設橋梁橋型橋塔也同樣採門架造型，呼應歷史建物內湖葫蘆洲吊橋橋墩遺址幾何外觀。