雙北YouBike 明年拚增600站

聯合報／ 記者葉德正江婉儀林佳彣／連線報導
新北市全市YouBike站點達到1502站，累計騎乘破3億人次。圖／新北市交通局提供
新北市全市YouBike站點達到1502站，累計騎乘破3億人次。圖／新北市交通局提供

新北YouBike累計騎乘破3億人次，昨天啟用林口、板橋等處新站點，全市YouBike站點增至1502站。因應淡江大橋三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫明年起2年內再投入2300輛新車，目標2028年底1800站。加上北市，雙北明年將增約600站、5500輛車。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市去年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，在今年3月已達成「區區有YouBike」的目標。

吳政諺說，市府今年恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，也帶動使用熱潮，據統計目前每日租借次數約達13萬次，較2月上路前的每日約8萬次成長近6成，市民使用意願明顯提升。

因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，明年起2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求。

為慶祝突破3億騎乘人次，YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」舉辦「善意祝福牆」活動，11月10日截止後抽出100位幸運兒贈送100元YouBike騎乘券。

台北市交通局運輸管理科長謝霖霆表示，北市現在YouBike站點共1690站、2萬4540輛車，持續密集布設租借站點，縮短各站間距至150公尺，車輛數也因應增加，預計明年將達2000站、2萬7500輛車。

謝霖霆說，去年2月推出「YouBike前30分鐘免費」政策，平均使用人次從2023年每日平均12萬次租借，增至目前每天平均25萬次租借，新政上路一年半突破1億人次騎乘。

YouBike YouBike 2.0 新北 北市 淡江大橋 三鶯線

相關新聞

等快10分鐘！板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

台北捷運板南線今日晚間7時7分發生列車異常，台北車站往南港展覽館方向有延誤，通勤時間預估增加15分鐘，班距一度調整中。台...

泰板輕軌西盛支線有希望？侯友宜：路廊有留就會做、主線要先做好

新莊西盛地區約12萬人口，進駐人口仍持續增加中，新北市議員翁震州關心泰板輕軌「後港西盛支線」相關進度，翁震州表示，除了可...

北北基公車電動化 充電站成難題

雙北力拚2030年公車全面電動化，業者認為充電站用地取得困難，若要變更土地，回饋金動輒上千萬，難以負擔。北市將盤點市有地...

雙北YouBike 明年拚增600站

新北YouBike累計騎乘破3億人次，昨天啟用林口、板橋等處新站點，全市YouBike站點增至1502站。因應淡江大橋、...

北市將新建單車景觀橋 連接南港內湖

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，建一座嶄新的自行車景觀橋，讓河岸兩區市民不須再繞道至南湖...

「花蓮四季好頻」市集 明後天捷運西門站登場

11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗。

