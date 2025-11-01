雙北YouBike 明年拚增600站

新北YouBike累計騎乘破3億人次，昨天啟用林口、板橋等處新站點，全市YouBike站點增至1502站。因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫明年起2年內再投入2300輛新車，目標2028年底1800站。加上北市，雙北明年將增約600站、5500輛車。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市去年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，在今年3月已達成「區區有YouBike」的目標。

吳政諺說，市府今年恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，也帶動使用熱潮，據統計目前每日租借次數約達13萬次，較2月上路前的每日約8萬次成長近6成，市民使用意願明顯提升。

因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，明年起2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求。

為慶祝突破3億騎乘人次，YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」舉辦「善意祝福牆」活動，11月10日截止後抽出100位幸運兒贈送100元YouBike騎乘券。

台北市交通局運輸管理科長謝霖霆表示，北市現在YouBike站點共1690站、2萬4540輛車，持續密集布設租借站點，縮短各站間距至150公尺，車輛數也因應增加，預計明年將達2000站、2萬7500輛車。

謝霖霆說，去年2月推出「YouBike前30分鐘免費」政策，平均使用人次從2023年每日平均12萬次租借，增至目前每天平均25萬次租借，新政上路一年半突破1億人次騎乘。