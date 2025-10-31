等快10分鐘！板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

台北捷運板南線今日晚間7時7分發生列車異常，台北車站往南港展覽館方向有延誤，通勤時間預估增加15分鐘，班距一度調整中。台北捷運公司稍早回應，初判為繼電器異常，事發當時依SOP請車上約550名旅客換乘後續列車，異常警訊已排除，目前營運正常。

有民眾在社群PO文發問，捷運板南線往南港展覽館方向發生了什麼事？在龍山寺站停了10分鐘。也有人好奇，市府站月台怎麼人山人海，直呼板南線又發生什麼事？其他人大嘆，等了快10分鐘，廣播系統還是沒解釋板南線發生什麼事故。

北捷表示，晚間7時7分板南線台北車站一部列車離站後發生異常警訊，列車自趨安全設計啟動自動停車。行控中心安排列車返回台北車站月台，依SOP請車上約550名旅客換乘後續列車，處理時間約3分鐘；該列車異常原因，初判為繼電器異常，目前已收回機廠詳查。