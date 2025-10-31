泰板輕軌西盛支線有希望？侯友宜：路廊有留就會做、主線要先做好

新莊西盛地區約12萬人口，進駐人口仍持續增加中，新北市議員翁震州關心泰板輕軌「後港西盛支線」相關進度，翁震州表示，除了可服務在地民眾，若大巨蛋落腳在樹林機五，也可疏散人潮。市長侯友宜表示，路廊留下來一定會做，現階段不是不做，要先把主線做好。

新店安坑約12萬人口、淡海新市鎮約5萬人口，2地都有建置輕軌。

翁震州表示，板橋社後地區約10萬人口，地方對於泰板輕軌社後支線討論度也高，新莊西盛地區約12萬人口，甚至還在增加中，也需要一條捷運建設，民眾也發現，塭仔圳地區有保留輕軌用地，民眾都很好奇相關進度。

翁震州指出，建議建設「西盛支線」，可銜接泰板輕軌與萬大樹林中和線LG19站，除服務當地民眾之外，若大巨蛋未來落腳樹林機五，鄰近西盛支線的路線周邊，也可分流大巨蛋帶來的人潮。

侯友宜表示，捷運局已先保留支線，未來就可以做，社後支線也是同樣道理，路廊留下來一定會做，先把主線做好，後續才能發展，五股泰山板橋輕軌先動工，支線可預留以後做，現階段不是不做。