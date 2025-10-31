快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

聽新聞
0:00 / 0:00

在地企業攜手淡水農會 影像學習營啟動創意新生活

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
手機影像學習營教導學員製作短影音，學習使用AI軟體來進行剪輯。 圖／紅樹林有線電視提供
手機影像學習營教導學員製作短影音，學習使用AI軟體來進行剪輯。 圖／紅樹林有線電視提供

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，為了回饋地方，在地企業紅樹林有線電視邀請淡水農會，特別舉辦了「手機影像學習營AI智慧生活課程」，邀請了淡水農會家政班共30位的成員，要透過專業講師的教學，協助志工數位學習並跟上AI潮流。

紅樹林有線電視表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，由紅樹林有線電視與淡水區農會開辦「AI智慧生活課程」，透過專業講師的教導，讓學員簡單利用手機來使用目前非常熱門的AI軟體來進行課程剪輯。

淡水區農會總幹事高忠表示，網路上AI的運用愈來愈多，運用這個機會來一起共襄盛舉，透過課程，學習到如何用AI製作短影音的影片，希望經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，這次非常感謝紅樹林有線電視帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，期盼每一位學員都可運用AI成為紀錄生活的創作家。

淡水 網路 農會

延伸閱讀

淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

為什麼孩子離不開短影音？因為短影音可以快速滿足三個需求

推動影像數位學習 新北淡水在地企業開辦AI智慧生活課程

十月連假多 新北金山區公所攜手新生活關懷送餐不間斷

相關新聞

等快10分鐘！板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

台北捷運板南線今日晚間7時7分發生列車異常，台北車站往南港展覽館方向有延誤，通勤時間預估增加15分鐘，班距一度調整中。台...

泰板輕軌西盛支線有希望？侯友宜：路廊有留就會做、主線要先做好

新莊西盛地區約12萬人口，進駐人口仍持續增加中，新北市議員翁震州關心泰板輕軌「後港西盛支線」相關進度，翁震州表示，除了可...

「花蓮四季好頻」市集 明後天捷運西門站登場

11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗。

新北3地區路段停車格11月起收費管理 收費時間及費率一次看

新北市交通局將自11月1日起，於新北市八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。

北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

北市推動2030年公車全面電動化，市議員許淑華指出，北市電動公車占比還不到3成，進度落後，原規畫設置充電樁的東園調度站，...

新北耶誕城演唱會排除「武統」藝人？ 觀旅局：相關輿情會納入考量

藝人「閃兵」引發社會熱議，新北市議員戴瑋姍今在市政總質詢提到，傳出相關藝人演出取消是否屬實？那藝人宣揚中國武統怎處理，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。