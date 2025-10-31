聽新聞
在地企業攜手淡水農會 影像學習營啟動創意新生活
網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，為了回饋地方，在地企業紅樹林有線電視邀請淡水區農會，特別舉辦了「手機影像學習營AI智慧生活課程」，邀請了淡水農會家政班共30位的成員，要透過專業講師的教學，協助志工數位學習並跟上AI潮流。
紅樹林有線電視表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，由紅樹林有線電視與淡水區農會開辦「AI智慧生活課程」，透過專業講師的教導，讓學員簡單利用手機來使用目前非常熱門的AI軟體來進行課程剪輯。
淡水區農會總幹事高忠表示，網路上AI的運用愈來愈多，運用這個機會來一起共襄盛舉，透過課程，學習到如何用AI製作短影音的影片，希望經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，這次非常感謝紅樹林有線電視帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，期盼每一位學員都可運用AI成為紀錄生活的創作家。
